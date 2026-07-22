مقتل 4 أشخاص وإصابة 23 في استهداف روسي لعدة مناطق أوكرانية

أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم، مقتل 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين بينهم 5 أطفال جراء هجوم روسي استهدف عدة مناطق في أوكرانيا.

وأفادت وكالة الأنباء الأوكرانية أوكرينفورم، بأن القوات الروسية نفذت 37 هجوما على منقطة سومي، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص بينهم طفلان، إضافة إلى إصابة 5 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال في قصف روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف.



وفي أوديسا، قتلت امرأة وتضرر خط أنابيب للغاز، نتيجة هجوم روسي بمسيرة، في حين قتل 3 أشخاص وأصيب 11 آخرون إثر غارات روسية على خاركيف.



وفي السياق، تبادل الجانبان الإعلان عن إسقاط المسيرات، حيث تمكنت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية من إسقاط 3 صواريخ، وأكثر من 200 طائرة مسيرة روسية، في حين أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية 242 مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية.



وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، مقتل 3 أشخاص وإصابة 24 آخرين جراء هجوم روسي على منقطة زابوريجيا في أوكرانيا.



وتشهد الأزمة الروسية الأوكرانية تصعيدا لافتا في الآونة الأخيرة، حيث يتبادل الجانبان الروسي والأوكراني استهداف المنشآت النفطية والبنى التحتية الحيوية في كلا البلدين، كما يصدر الجانبان بيانات وتقارير شبه يومية حول العمليات العسكرية، يتبادلان فيها الإعلان عن إسقاط الطائرات المسيرة وأعداد القتلى والمصابين في الجانبين، إلا أن هذه التقارير والبيانات لا تخضع إلى تحقيق مستقل.