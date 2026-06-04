هل يشارك الأهلي بدلًا من الزمالك في أفريقيا؟.. مدحت شلبي يرد

حسم الإعلامي مدحت شلبي الجدل المثار بشأن إمكانية مشاركة النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل بدلًا من الزمالك، مؤكدًا أن الفريق الأبيض سيخوض البطولة بشكل طبيعي، وأن ما يتردد حول استبعاده بسبب القضايا المالية لا أساس له من الصحة

وقال مدحت شلبي، خلال برنامج "يا مساء الأنوار": "نادي الزمالك سيشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا، قولاً واحدًا".

وأضاف: "لم يحدث في تاريخ الاتحاد الأفريقي إن في نادي مُنع من المشاركة في البطولات الأفريقية للتعثر المالي في هذه القضايا الأمور بتترتب".

وأشار: "الفترة اللي فاتت كان في تسريبات إن الأهلي يترقب موقف الزمالك للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا".

وتابع: "أنا أتصور أن هذه شائعات أو تسريبات للرأي العام، لأن الأهلي كبير أوي، عمره ما هيقبل أنه بشكل أو أخر أنه يثني الزمالك من البطولة عشان يشارك هو، مستحيل ده يحصل".

وأتم مدحت شلبي، تصريحاته قائلاً: "المشاركة في البطولات تؤخذ بالأرقام ولا تؤخذ بالأقلام".