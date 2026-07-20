قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مخزون الصواريخ لا يكفي.. الجيش الأمريكي يواجه كارثة قبل الدخول في حرب شاملة مع إيران
ذكور وإناث | الداخلية تعلن فتح باب المعاهد الفنية الصحية الشرطية .. الشروط والمواعيد
أزمات لا تنتهي.. نجوم الزمالك في قسم الشرطة| إيه الحكاية؟
فرمان عاجل.. الأهلي يحسم ملف رحيل مروان عطية إلى الدوري السعودي
العرض الأحمر يتفوق ماليًا.. خيتافي ينافس الأهلي على ضم منصف بقرار
ننشر تفاصيل إنشاء وتشغيل 10 مدارس مصرية ألمانية جديدة العام المقبل
حبس التيك توكر بدر عياد 6 أشهر في اتهامه بسب وقذف المطرب عمر كمال
تقرير إسرائيلي : مجتبى خامنئي موجود في إيران ويواصل إصدار التوجيهات
الأهلي يحدد شروطه المالية لبيع رضا سليم إلى الجيش الملكي
منتخب بلجيكا يعلن رحيل مدربه رودي جارسيا
رئيس وزراء المجر يرشح أسطورة الشطرنج اليهودية لمنصب رئيسة البلاد
وصول الأبطال .. طائرة منتخب إسبانيا تصل مدريد بعد التتويج بكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يبحث مع رئيس جمهورية الجبل الأسود سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك

رئيس الوزراء يبحث مع رئيس جمهورية الجبل الأسود سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك
رئيس الوزراء يبحث مع رئيس جمهورية الجبل الأسود سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك
أ ش أ

أعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لزيارة رئيس جمهورية الجبل الأسود، هذه الزيارة المهمة، التي تُعد الأولى على المستوى الرئاسي منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدًا أنها تمثل محطة فارقة في مسار العلاقات الثنائية، وتعكس الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بها إلى مستويات أرحب.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، لرئيس جمهورية الجبل الأسود "مونتينيجرو" ياكوف ميلاتوفيتش والوفد المرافق له؛ لبحث عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

حضر الاجتماع من الجانب المصري كل من: الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الثقافة، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والسفير وائل حامد مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، ومحمود عفيفي سفير مصر لدى جمهورية التشيك والسفير غير المقيم لدى جمهورية الجبل الأسود "مونتينيجرو".

كما حضر الاجتماع من جانب مونتينيجرو: نيكولا كاماي نائب رئيس برلمان جمهورية الجبل الأسود، وتمارا فوجوفيتش وزيرة الثقافة والإعلام، وعدد من المسئولين الحكوميين وممثلي منظمات الأعمال والتجارة والاستثمار.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، تطلع مصر إلى أن تُسهم هذه الزيارة في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، بما يعكس الزخم الذي شهدته الاتصالات السياسية خلال الفترة الأخيرة، ويترجم الرغبة المشتركة في الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة المؤسسية، من خلال تعزيز آليات التشاور السياسي، وتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يخدم المصالح المشتركة ويفتح آفاقًا جديدة للعمل المشترك.

وأعرب عن تقدير مصر لما أبدته جمهورية الجبل الأسود من اهتمام متزايد بتطوير التعاون الثنائي، مشيدًا بالتوجه نحو افتتاح سفارة للجبل الأسود في القاهرة خلال الفترة المقبلة، باعتبارها خطوة مهمة من شأنها أن تُسهم في تدشين مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.

وأكد مدبولي أهمية التفعيل الكامل لآلية المشاورات السياسية التي تم الاتفاق عليها العام الماضي، ووضع خطة عمل محددة بجدول زمني لتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها البنية الأساسية، والمواني والربط اللوجستي، والتجارة والاستثمار، والعلاقات الثقافية والدينية والسياحة، مع المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ هذه الخطة.

كما رحب رئيس الوزراء بتشكيل أول مجموعة صداقة برلمانية بين برلماني البلدين، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم العلاقات الثنائية وتوطيد الروابط بين الشعبين الصديقين، مشيرًا إلى أن مجلس النواب المصري يجرى حاليًا استكمال إجراءات تشكيل الجانب المصري من مجموعة الصداقة.

وأكد أهمية تكاتف مؤسسات البلدين للعمل على تنويع وزيادة حجم التبادل التجاري، ووضع مستهدفات محددة يمكن تحقيقها خلال إطار زمني واضح، لافتًا إلى أن حجم التجارة بين البلدين لا يزال دون مستوى العلاقات السياسية المتميزة، رغم ما شهدته التجارة الثنائية من نمو ملموس خلال الفترة الأخيرة.

وفي السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع الطاقة يمثل أحد أبرز المجالات الواعدة للتعاون بين البلدين، معربًا عن تطلع مصر إلى إعداد خطة عمل مشتركة بين الجهات المختصة لتعزيز التعاون في مجالات نقل الكهرباء، وتخزين الطاقة، وتبادل الخبرات في تطوير أسواق الكهرباء والربط الكهربائي، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بجانب استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في ضوء اهتمام الجانب المونتينيجري بتوسيع التعاون مع مصر في هذا القطاع.

كما استعرض المقومات الكبيرة التي يمتلكها قطاع السياحة في البلدين، مؤكدًا أهميته في تعزيز التعاون الاستثماري، ومشيرًا إلى نجاح الاستثمارات المصرية القائمة في الجبل الأسود لاسيما في قطاع السياحة.

وأكد اهتمام الحكومة المصرية بمشروع إنشاء خط ملاحي مباشر بين ميناءي الإسكندرية و"بار" باعتباره مشروعًا استراتيجيًا من شأنه إحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية واللوجستية بين البلدين من خلال ربط مصر بمنطقة غرب البلقان وأوروبا الوسطى، وربط الجبل الأسود بأسواق إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى ما يحمله المشروع من أهمية في تعزيز حركة التجارة وسلاسل الإمداد.

وفي الإطار ذاته، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة المواني وفي مقدمتها ميناء الإسكندرية، وتحويله إلى مركز لوجستي عالمي، في ضوء الاستثمارات الضخمة التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين.

وأشاد بالنتائج الإيجابية التي حققها التعاون بين الأزهر الشريف والمشيخة الإسلامية في الجبل الأسود خلال السنوات الماضية، وما أسهم به في ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والتعايش.

وأكد مدبولي استعداد مصر للبناء على هذا التعاون من خلال التوسع في برامج تدريب وتأهيل الأئمة والدعاة، وزيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب من الجبل الأسود للدراسة في الأزهر الشريف.

كما أعرب عن تقدير مصر للخطوات التي اتخذتها جمهورية الجبل الأسود على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، متمنيًا لها استكمال هذا المسار بنجاح، ومؤكدًا تطلع مصر إلى مواصلة التعاون معها، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجال الطاقة، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي زيارة رئيس جمهورية الجبل الأسود إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

الذهب

الحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

عدادات الكهرباء

لقراءة عدادات الكهرباء.. شعاع تعلن عن وظائف براتب يصل إلى 15 ألف جنيه

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد قريباً

ترشيحاتنا

سجود التلاوة والشكر للحائض

حكم سجود التلاوة والشكر للحائض.. هل يجوز أم حرام شرعا؟

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتابع امتحانات الدور الثاني وتشغيل معهد العصلوجي لفتيات الشرقية

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يفتتح معهد العصلوجي للفتيات بالشرقية

زيادة الرزق والبركة في التجارة

كيفية تحقيق البركة في التجارة.. وصية النبي في البيع والشراء للكسب الحلال

بالصور

بعد تصدر التريند.. طريقة عمل الإسبانش لاتيه في البيت

الأسبانش لاتية
الأسبانش لاتية
الأسبانش لاتية

زي المحلات.. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني في المنزل

طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى
طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى
طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى

3 وصفات مضمونة.. طريقة عمل الكيكة الهشة

طريقة عمل الكيكة الهشة
طريقة عمل الكيكة الهشة
طريقة عمل الكيكة الهشة

سيارة باتمان الخارقة تظهر في شوارع أمريكا ليلًا.. شاهد

سيارة باتمان
سيارة باتمان
سيارة باتمان

فيديو

شاب خاطر بحياته لإنقاذ أسرة من الغرق في ترعة بالغربية

طلعهم من العربية واحد واحد.. بطل ينقذ أسرة كاملة من الغرق

عقود الإيجار داخل إسرائيل

"إذا جاء المسيح".. بند غريب في عقود الإيجار داخل إسرائيل!

نادي بشكتاش

هل ينتقل صلاح لبشكتاش.. النادي التركي يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد