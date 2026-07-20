جامعة مصر للمعلوماتية: 24 منحة دراسية في عدد من الجامعات الدولية المرموقة

أعلن القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية الدكتور أحمد حمد، نجاح الجامعة في توفير 24 منحة دراسية لطلابها وأحد أعضاء هيئة التدريس لاستكمال الدراسة والتدريب الأكاديمي في عدد من الجامعات الدولية المرموقة بالولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا، وذلك بدعم من شركاء الجامعة من مؤسسات القطاع الخاص.

وقال أحمد حمد -في تصريحات اليوم /الاثنين/- إن هذه المنح تعكس تنامي ثقة شركاء الجامعة من كبرى البنوك والشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جودة البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة، إلى جانب نجاح شبكة شراكاتها مع جامعات عالمية مرموقة.

وأوضح أن المنح تمثل نموذجًا للتكامل بين القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص، وتدعم توجه الجامعة نحو التوسع في الشراكات الدولية، بما يتيح للطلاب فرصًا تعليمية وبحثية متميزة، ويسهم في إعداد كوادر قادرة على قيادة الاقتصاد الرقمي، ودعم أهداف رؤية مصر 2030.

وأضاف أن المنح تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة، التي تستهدف توسيع الشراكات مع الجامعات العالمية، وتنويع الوجهات الأكاديمية، وإتاحة مسارات للحصول على درجات علمية مزدوجة، وتعزيز تنقل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب دعم التعاون البحثي والابتكار وإعداد خريجين يمتلكون خبرات دولية.

وأشار إلى أن شركة "مايكروسوفت مصر" تمول دراسة 16 طالبًا، بينما تمول شركة "وي" دراسة ثلاثة طلاب، ويمول بنك مصر دراسة ثلاثة آخرين، فيما تتحمل الجامعة تكاليف دراسة طالب، إضافة إلى نصف تكاليف الدراسات العليا للمعيدة مريم شريف السطوحي، بكلية الفنون الرقمية والتصميم، لاستكمال دراستها في ألمانيا.

من جانبها، قالت رئيس مكتب العلاقات الدولية بجامعة مصر للمعلوماتية الدكتورة أمل الجمال إن المنح تتوزع على أربعة مسارات رئيسية، أولها التحاق خمسة طلاب من كليتي الهندسة وعلوم الحاسب والمعلومات بمدرستي CESI في مدينتي ليون وتولوز بفرنسا اعتبارًا من سبتمبر 2026، ضمن برنامج يتيح الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة مصر للمعلوماتية ودرجة الماجستير من المؤسسة الفرنسية، في تخصصات تشمل الذكاء الاصطناعي، وهندسة الحاسب، والأنظمة المدمجة، والأمن السيبراني، والتصنيع الذكي، والتحول الرقمي.

وأضافت أن المسار الثاني يشمل دراسة أربعة طلاب من كلية الفنون الرقمية والتصميم بجامعة ISART Digital الفرنسية وفق نظام (4+1)، للحصول على درجة البكالوريوس من جامعة مصر للمعلوماتية ودرجة الماجستير في برنامج إدارة الاستراتيجية الإبداعية (Creative Strategy Management)، الذي يؤهل الخريجين للعمل في مجالات صناعة الألعاب الرقمية، والوسائط التفاعلية، والصناعات الإبداعية.

وأوضحت أن الجامعة الفرنسية وافقت، في خطوة تعكس قوة الشراكة مع جامعة مصر للمعلوماتية، على إعادة فتح أماكن دراسية بالبرنامج خصيصًا لطلاب الجامعة، رغم اكتمال العدد المخصص، مع استضافة جميع الطلاب المقبولين في مقرها بباريس، بما يتيح لهم الدراسة باللغة الإنجليزية والمشاركة في فعاليات ISART TALENTS التي تجمع شركات وخبراء صناعة الألعاب الرقمية.

وأشارت إلى أن المسار الثالث يتضمن انتقال سبعة طلاب من كلية علوم الحاسب والمعلومات إلى جامعة مينيسوتا الأمريكية ضمن برنامج (3+1)، الذي يتيح لهم استكمال العام الدراسي الأخير بالولايات المتحدة والحصول على درجة البكالوريوس المزدوجة من الجامعتين.

وأضافت أن المسار الرابع يشمل انتقال سبعة طلاب من كلية تكنولوجيا الأعمال إلى كلية تيلفر للإدارة بجامعة أوتاوا الكندية، ضمن برنامج (2+2)، للحصول على درجة البكالوريوس المزدوجة، مشيرة إلى أن الكلية تعد من بين أفضل 1% من كليات إدارة الأعمال في العالم، وتحمل الاعتماد الثلاثي الدولي (Triple Crown Accreditation).

وأكدت رئيس مكتب العلاقات الدولية أن هذه المنح تعكس نجاح استراتيجية الجامعة في بناء شبكة واسعة من الشراكات الأكاديمية الدولية مع جامعات في فرنسا والولايات المتحدة وكندا واليابان والمملكة المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، مشيرة إلى أن هذه البرامج لا تقتصر على إتاحة فرص الدراسة بالخارج، وإنما تمثل استثمارًا في إعداد كوادر مصرية تمتلك خبرات أكاديمية وعملية دولية، بما يدعم جهود الدولة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعلوم البيانات، وأشباه الموصلات، والهندسة الرقمية، والصناعات الإبداعية، والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.