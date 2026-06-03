طالب الزقازيق المتهم باستدراج الفتيات لشقة خاصة يعترف: كان بإرادة البنات دون ابتزازهن

كشفت وزارة الداخلية في بيانها عن طالب الزقازيق المتهم باستدراج فتيات وممارسة أفعال مخلة للآداب معهن، أن الطالب المتهم اعترف باستدراجه بعض الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتقابله معهن بالشقة محل سكنه وتصويرهن بإرادتهن دون ابتزازهن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الزعم باستدراج شخص للفتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل إحدى الشقق السكنية وتصويرهن بقصد ابتزازهن بالشرقية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، طالب - 19 عاما - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وبحوزته هاتفه المحمول بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد ارتكابه للواقعة.

وبمواجهته اعترف باستدراجه بعض الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتقابله معهن بالشقة محل سكنه وتصويرهن بإرادتهن دون ابتزازهن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت الجهات المختصة التحقيق.