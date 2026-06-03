ضبط 4 سائقين نقل استعرضوا بسياراتهم على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى سيارات "نقل" بأداء حركات استعراضية وإعاقة الحركة المرورية أثناء سيرهم بطريق "القاهرة / الإسكندرية الزراعى" بنطاق محافظة البحيرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارات الظاهرة بمقطع الفيديو (4 سيارات – ساريةُ التراخيص) ، وقائديهم (4 سائقين - مقيمين بنطاق محافظتى "البحيرة، الغربية") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه إحتفالاً بزفاف كريمة أحد أصدقائهم.

تم التحفظ على السيارات.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.