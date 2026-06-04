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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سي إن إن: ترامب أبلغ مستشاريه بأنه لن يوقع أي اتفاق يقدم أموالا مباشرة لإيران

ترامب
ترامب
هاجر ابراهيم

أعلنت سي إن إن، أن ترامب أبلغ مستشاريه بأنه لن يوقع أي اتفاق تقدم بموجبه الولايات المتحدة أموالا مباشرة لإيران، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وكشفت تقارير إعلامية خلال الساعات الماضية عن تصريحات مثيرة أدلى بها اللواء الاحتياط تامير هايمان، الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، تحدث فيها عن مخطط أمريكي إسرائيلي كان يستهدف إحداث تغيير سياسي في إيران، مؤكداً أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعب دوراً محورياً في إفشال هذا المسار.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام استندت إلى مقابلة أجراها هايمان مع شبكة PBS الأمريكية، فإن الخطة كانت جزءاً من ترتيبات أوسع أعقبت المواجهات العسكرية الأخيرة مع إيران، وتضمنت – وفق الرواية الإسرائيلية – تحركات سياسية وأمنية هدفت إلى إضعاف النظام الإيراني وتهيئة الظروف لتغييرات داخلية في بنية السلطة بطهران.

وأشار هايمان إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة كان يتضمن دوراً للرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد ضمن ترتيبات سياسية مستقبلية، مؤكداً أن هذا الملف كان جزءاً من سلسلة عمليات وصفها بـ"المعقدة والدقيقة". كما زعم أن الخطة كانت تعتمد على تحركات مجموعات كردية مسلحة لخلق حالة من الضغط وعدم الاستقرار داخل إيران.


 


 

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