قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاودت الارتفاع .. أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس بالأسواق
بتشحن في 9 دقائق .. تعرف على سيارة بي واي دي أتو 3 الجديدة| صور
بسبب أردوغان.. مسئول استخباراتي إسرائيلي سابق يزعم إحباط خطة أمريكية ضد إيران
ضبط مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية بعد واقعة فيديو ولية الأمر
اعتماد برنامج الحضارة واللغات الأوروبية القديمة بآداب عين شمس من هيئة الجودة
هل أقطع النافلة لأبدأ مع الجماعة الفريضة؟.. أزهري يكشف الضوابط الشرعية
بسبب فيديو مجتزأ عن الصلاة.. صانعة محتوى: حرفوا كلامي وبتعرض لتهديدات
ترامب: مستعد للقاء مجتبى خامنئي.. واتفاق مع إيران قريبًا
اعتقال مسئول أمريكي بتهمة تزويد إيران بمعدات نووية وعسكرية حساسة
الولايات المتحدة تعلن عن اتفاق بين إسرائيل ولبنان لوقف إطلاق النار
دار الإفتاء: زيارة الحجاج والتبرك بدعائهم أمر مستحب شرعا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: مستعد للقاء مجتبى خامنئي.. واتفاق مع إيران قريبًا

مجتبى
مجتبى
أخبار العالم

 أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للقاء المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، مشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بات قريبًا، في ظل استمرار المفاوضات الرامية إلى إنهاء التوترات والصراع القائم بين البلدين.

وتتواصل المؤشرات الإيجابية بشأن مسار المفاوضات الأميركية الإيرانية، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده للقاء المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، في خطوة تعكس تقدماً ملحوظاً في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق شامل بين الجانبين.

وقال ترامب، في تصريحات إعلامية أدلى بها خلال مقابلة نُشرت الأربعاء، إنه من المحتمل أن يعقد لقاءً مع مجتبى خامنئي "في مرحلة ما"، إذا ما استمرت المفاوضات الحالية في تحقيق تقدم. وأضاف أن القيادة الإيرانية منخرطة بشكل مباشر في المحادثات الجارية، معرباً عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشير فيه تقارير إعلامية دولية إلى أن واشنطن وطهران تقتربان من صياغة تفاهم سياسي وأمني قد يضع إطاراً لإنهاء المواجهة المستمرة بين الطرفين، مع بقاء بعض الملفات العالقة التي تحتاج إلى مزيد من التفاوض. كما أكد ترامب أن الاتفاق المرتقب يتضمن التزاماً إيرانياً بعدم امتلاك سلاح نووي، وهو ما وصفه بأنه أحد الشروط الأساسية لأي تسوية نهائية.

ورغم التفاؤل الأميركي، لا تزال بعض المصادر تشير إلى أن الاتفاق لم يُحسم بشكل نهائي بعد، وأن عدداً من القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وترتيبات الأمن الإقليمي ما زالت قيد النقاش بين المفاوضين.

وفي انتظار الإعلان الرسمي عن نتائج المفاوضات، تبقى الأنظار متجهة نحو واشنطن وطهران لمعرفة ما إذا كانت الجهود الدبلوماسية الحالية ستُترجم إلى اتفاق نهائي يطوي صفحة من التوترات الممتدة بين البلدين.

مجتبى خامنئي ايران مفاوضات امريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026 على بوابة التعليم الأساسي|بالرقم القومي

بطاقات تموينية

وقف بطاقات تموينية وإيقاف صرف الخبز لبعض المستفيدين.. ماذا يحدث؟

مشغولات ذهبية

165 جنيها للجرام.. انخفاض جديد في أسعار الذهب ختام تعاملات اليوم

الذهب

انخفض 200 جنيه.. سعر أعلى جرام ذهب الآن في مصر

موعد زيادة المعاشات

التأمينات تعلن.. بدء تطبيق زيادة المعاشات رسميا في هذا الموعد

ايران

إيران تنفي مسئوليتها عن الهجوم على مطار الكويت الدولي

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار التبكير الرسمي

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار التبكير الرسمي

نخنوخ

5 قرارات و4 اتهامات خطيرة من النيابة ضد صبري نخنوخ وآخرين

ترشيحاتنا

الدول العربية

دبلوماسي سابق: لا يمكن لمصر أن تقبل مع أي تهديد يطال الدول العربية

الذكاء الاصطناعي

هل يحل الذكاء الاصطناعي محل البشر؟.. تكنولوجيا المعلومات توضح بالأرقام

الأطباء

يربك المرضى ويؤخر التشخيص.. هل يمكن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بدلا من الطبيب؟

بالصور

جرأة وجمال.. سارة سلامة تثير الجدل في أحدث ظهور

جرأة و جمال..سارة سلامة
جرأة و جمال..سارة سلامة
جرأة و جمال..سارة سلامة

كارولين عزمي تبهر الجمهور بجمالها في أحدث ظهور

كارولين عزمى تبهر الجمهور بجمالها
كارولين عزمى تبهر الجمهور بجمالها
كارولين عزمى تبهر الجمهور بجمالها

بـ سكارف على الخصر.. إنجى المقدم تستعرض جمالها في آخر ظهور لها

إنجى المقدم تستعرض جمالها فى اخر ظهور لها
إنجى المقدم تستعرض جمالها فى اخر ظهور لها
إنجى المقدم تستعرض جمالها فى اخر ظهور لها

كيف تساعد وضعية النوم الصحيحة في تخفيف ألم الركبة ليلًا؟

كيف تساعد وضعية النوم الصحيحة في تخفيف ألم الركبة ليلًا؟
كيف تساعد وضعية النوم الصحيحة في تخفيف ألم الركبة ليلًا؟
كيف تساعد وضعية النوم الصحيحة في تخفيف ألم الركبة ليلًا؟

فيديو

سهام جلال

سهام جلال.. رحيل مفاجئ بعد أزمة صحية صعبة وكلمات مؤثرة في آخر ظهور لها.. فيديو

جــريــ.مة بسبب أضحية العيد

العثور على جثــ.ـتي زوجين داخل منزلهما بالزقازيق.. ماذا حدث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد