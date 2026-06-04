ترامب: مستعد للقاء مجتبى خامنئي.. واتفاق مع إيران قريبًا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للقاء المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، مشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بات قريبًا، في ظل استمرار المفاوضات الرامية إلى إنهاء التوترات والصراع القائم بين البلدين.

وتتواصل المؤشرات الإيجابية بشأن مسار المفاوضات الأميركية الإيرانية، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده للقاء المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، في خطوة تعكس تقدماً ملحوظاً في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق شامل بين الجانبين.

وقال ترامب، في تصريحات إعلامية أدلى بها خلال مقابلة نُشرت الأربعاء، إنه من المحتمل أن يعقد لقاءً مع مجتبى خامنئي "في مرحلة ما"، إذا ما استمرت المفاوضات الحالية في تحقيق تقدم. وأضاف أن القيادة الإيرانية منخرطة بشكل مباشر في المحادثات الجارية، معرباً عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشير فيه تقارير إعلامية دولية إلى أن واشنطن وطهران تقتربان من صياغة تفاهم سياسي وأمني قد يضع إطاراً لإنهاء المواجهة المستمرة بين الطرفين، مع بقاء بعض الملفات العالقة التي تحتاج إلى مزيد من التفاوض. كما أكد ترامب أن الاتفاق المرتقب يتضمن التزاماً إيرانياً بعدم امتلاك سلاح نووي، وهو ما وصفه بأنه أحد الشروط الأساسية لأي تسوية نهائية.

ورغم التفاؤل الأميركي، لا تزال بعض المصادر تشير إلى أن الاتفاق لم يُحسم بشكل نهائي بعد، وأن عدداً من القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وترتيبات الأمن الإقليمي ما زالت قيد النقاش بين المفاوضين.

وفي انتظار الإعلان الرسمي عن نتائج المفاوضات، تبقى الأنظار متجهة نحو واشنطن وطهران لمعرفة ما إذا كانت الجهود الدبلوماسية الحالية ستُترجم إلى اتفاق نهائي يطوي صفحة من التوترات الممتدة بين البلدين.