شقيقة كارمن سليمان تحتفل بزفافها.. والفنانة تشارك لقطات من الأجواء

احتفلت صانعة المحتوى فرح نوفل، شقيقة الفنانة كارمن سليمان، بحفل زفافها في أجواء عائلية دافئة، اقتصر على حضور أفراد الأسرة وعدد من الأصدقاء المقربين.

وحرصت كارمن سليمان على مشاركة جمهورها جانبًا من أجواء الحفل، حيث نشرت عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام” صورة ومقطع فيديو من الاحتفال، ظهرت خلالهما العروس بفستان الزفاف وسط أجواء مبهجة، تخللتها الزغاريد واحتفالات العائلة.

وعلى الجانب الفني، تواصل كارمن سليمان استعداداتها لطرح ألبومها الغنائي الجديد “أصح غلطة”، الذي يضم 10 أغنيات متنوعة، من بينها: “الدنيا رايقة”، و“صعبتها على اللي بعدي”، و“حب إيه يا حسرة”، و“يا زعلانين”، و“عمر تاني”