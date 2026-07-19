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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نوال الزغبي تشارك جمهورها صورًا من حفلها في تونس

نوال الزغبي
نوال الزغبي
يارا أمين

شاركت الفنانة نوال الزغبي جمهورها أحدث إطلالاتها، بعدما نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، التقطت على هامش حفلها الغنائي الذي أحيته في تونس.

وأرفقت نوال الصور بتعليق مقتضب، كتبت فيه: “ليلة لا تُنسى في تونس”، معبرة عن سعادتها بالأمسية الفنية التي جمعتها بجمهورها.

وظهرت نوال الزغبي بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستانًا أسود طويلًا، واعتمدت مكياجًا أبرز ملامح وجهها، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

وتلقت الصور العديد من التعليقات التي أشادت بإطلالتها وبنجاح الحفل، حيث وصفها جمهورها بـ”الملكة”، و”أيقونة الأناقة”، فيما هنأها آخرون على نجاح الحفل الذي أحيته في تونس.

يُذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي الغنائية هي أغنية “ماضي وفات”، التي طرحتها ضمن ألبومها الأخير، والذي يضم عددًا من الأغنيات باللهجتين المصرية واللبنانية، من بينها: “ليك وحشة”، و“آجي بالدلع”، و“وقت الشدة”، و“يا مشاعر”

الفنانة نوال الزغبي نوال الزغبي إنستجرام أغنية “ماضي وفات حفل نوال الزغبي

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