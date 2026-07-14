نوال الزغبي تستعد لحفل غنائي بتونس.. في هذا الموعد

تستعد النجمة اللبنانية نوال الزغبي لإحياء حفل غنائي في تونس يوم الجمعة 18 يوليو الجاري، ضمن موسم الحفلات الصيفية لعام 2026.

ومن المقرر أن تقدم نوال الزغبي خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياتها التي ارتبط بها الجمهور على مدار مشوارها الفني، في أجواء احتفالية تجمعها بمحبيها في تونس.

أغاني نوال الزغبي

في أغسطس 2025 ، طرحت الفنانة نوال الزغبي اليوم أحدث أغانيها بعنوان “إنت مين” عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب .

وأغنية إنت مين من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي عمرو عبد الفتاح.

وكانت طرحت أيضا نوال الزغبي ألبومها بعنوان “يا المشاعر” الذى حقق نجاحا كبيرا.