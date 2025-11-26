أول تعليق من الشامي على تصريح نوال الزغبي المثير للجدل

‎أثار تصريح الفنانة نوال الزغبي بحلقتها الأخيرة في برنامج “المسار” على شاشة LBCI تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما علّقت على أعمال عدد من الفنانين الشباب، ومن بينهم الشامي.

‎قالت نوال الزغبي في تصريحاتها : “الميوزيك حلوة بس ما بفهم لي بيقولو”، ما فتح باباً للجدل بين الجمهور.

‎ليردّ الشامي سريعاً عبر ستوري حسابه الخاص على إنستجرام قائلاً:" النجمة الكبيرة نوال الزغبى يلى كبرنا على صوتها واحترامها ضرورى... حدا يفسر لك أغانيى، مع إنها ما بدها تفسير"

‎وأضاف: «بس أكيد رح تحبيهن كثير. لأنها بتمثل جيلنا والأغنية الحديثة، وملايين كثيرة... ولأنى بتشرّف فيكِ يا نجمة ومنتعلّم منكم».



وجاء ردّ الشامي بعد عرض الحلقة التي ظهرت فيها نوال غير مطّلعة على بعض الأسماء الصاعدة التي طرحها مقدّم البرنامج رودولف هلال، مثل الشامي، سانت ليفانت، فرقة كايروكي، بيسان، وتوليت. وقد شدّدت نوال خلال الحوار على أنها لا تحمل أي موقف من أحد، مؤكدةً أنها تتمنى النجاح لكل الفنانين الشباب.