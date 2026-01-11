قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يفتتح 9 مصانع جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 1.8 مليار دولار
إبراهيم عبد الجواد: سعيد لحسام حسن بعد التألق أمام كوت ديفوار
جولة لمحافظ البنك المركزي ووزير الزراعة بنصر النوبة لمتابعة مشروعات القصب الذكي الممولة حكوميًا
بعد استغاثة عمرو أديب.. ظهور ابنة شيرين عبد الوهاب أقوى رد على حالة والدتها الصحية
11 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات فبراير بالزيادة الجديدة
خطوة بخطوة.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة| فيديو
العد التنازلي يبدأ.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا
عمرو الليثي: الصبر نهايته جبر وثقتك بالله تمنحك الطمأنينة
مدبولي يفتتح مصنعًا لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
الجيش الأردني يضرب أوكار داعش في سوريا ضمن عمليات منسقة لمحاربة الإرهاب
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زد في كأس عاصمة مصر
انتخابات المهندسين 2026.. أحمد عثمان أول المرشحين على مقعد النقيب العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زد في كأس عاصمة مصر

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

يواجه نادي الزمالك منافسه زد اليوم، الأحد، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك ضد زد

وتقام مباراة الزمالك ضد زد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة “أون سبورت”.

ويسعى معتمد جمال، المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، وراء تحقيق الفوز وحصد 3 نقاط لتثبيت أقدامه في الظهور الأول رفقة الفارس الأبيض.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل كالتالي : 

تشكيل الزمالك المتوقع

حراسة المرمي: المهدي سليمان

الدفاع: عمر جابر - محمود الونش - السيد أسامة - ايشو.

الوسط: أدم كايد - سيف جعفر - ناصر ماهر.

الهجوم: خوان بيزيرا - عدي الدباغ - أحمد شريف

ويحاول الزمالك تحسين مركزه في جدول ترتيب مجموعة كأس عاصمة مصر بعدما خسر مباراتين وتعادل في لقاء وحقق الفوز في مباراة واحدة.

فيما يرغب فريق زد في استعادة صدارة جدول ترتيب المجموعة على أمل تحقيق اللقب في النهاية.

غيابات الزمالك

يفتقد معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، العديد من اللاعبين في مباراة زد وهم: محمود جهاد، وأحمد ربيع، وعبد الله السعيد، ونبيل عماد "دونجا" للإصابة، ومحمود بنتايج لأزمة فسخ عقده مع الفريق الأبيض.

بجانب استمرار غياب سيف الجزيري لحصوله على إجازة بعد انتهاء مشوار منتخب تونس فى أمم أفريقيا، وحسام عبد المجيد، ومحمد إسماعيل، ومحمد صبحى، وأحمد فتوح، ومحمد شحاتة لتواجدهم مع منتخب مصر وأحمد حمدي لاستمرار أزمته مع النادي.

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك الزمالك وزد كأس عاصمة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

منتخب مصر الوطني

باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

أبو ريدة

أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار

شيرين عبد الوهاب

«هنخرج إمتى يا فنانة».. نقيب المهن التمثيلية يُطمئن جمهورها: «شيرين» في بيتها وبحالة جيدة

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

بالصور

بعد استغاثة عمرو أديب.. ظهور ابنة شيرين عبد الوهاب أقوى رد على حالة والدتها الصحية

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ماذا يفعل الكاكاو بجسمك؟

ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟
ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟
ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟

‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا

‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا
‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا
‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا

الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان

الادرينالين
الادرينالين
الادرينالين

فيديو

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد