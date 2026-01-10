يفتقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك العديد من اللاعبين في مباراة زد المقرر لها غدٍا الأحد باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، لأسباب مختلفة.



غيابات الزمالك أمام زد فى كأس عاصمة مصر

ويغيب الرباعي محمود جهاد، أحمد ربيع، عبد الله السعيد، ونبيل عماد "دونجا" للإصابة، ومحمود بنتايج لأزمة فسخ عقده مع الفريق الأبيض، وسيف الجزيري لحصوله على إجازة بعد انتهاء مشوار منتخب تونس فى أمم أفريقيا، وحسام عبد المجيد، ومحمد إسماعيل، ومحمد صبحى، وأحمد فتوح، ومحمد شحاتة لتواجدهم مع منتخب مصر وأحمد حمدي لاستمرار أزمته مع النادي.

وختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم السبت استعداداً لمواجهة زد في المباراة المقرر لها في الخامسة مساء غد الأحد، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.