هاشتاج «بركة رمضان» يُهيمن على السوشيال لليوم الخامس.. لحظات إنسانية ودعم غير مسبوق | فيديو
‌‏هيومن رايتش ووتش: قوات الدعم السريع استهدفت ذوي إعاقة في الفاشر
غياب نجم باريس سان جيرمان عن مواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا
انخفاض الحرارة وتكون الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الثاني من رمضان
درة تلجأ للسحر للحفاظ على زواجها.. تصعيد درامي جديد في مسلسل علي كلاي
بروايات حفص وقنبل وخلف.. أئمة الجامع الأزهر يؤمون المصلين في صلاة التراويح
موعد أذان الفجر.. اعرف التوقيت الجديد في اليوم الثامن من رمضان 2026
خلاف فكري.. ماذا قال مجدي الجلاد عن تشكيك إبراهيم عيسى في الإسراء والمعراج؟
حريق هائل بمخزن للمواد الغذائية بعزبة الهجانة بالقاهرة
مصطفى بكري ينعى شيخ الإذاعيين فهمي عمر.. رمز الصعيد الوطني الجسور
تحويل «استراحة الملك فاروق» إلى مركز فنون عالمي
متى يسقط الحبس عن مرتكبي جرائم الإنترنت؟.. القانون يجيب
بالصور

لوتس إميرا 2026.. أقوى نسخة بنزين بإنتاج محدود

كريم عاطف

كشفت شركة لوتس عن واحدة من أكثر نسخ إميرا إثارة للجدل مع بداية عام 2026، عبر إصدار خاص محدود يحمل اسم Bathurst Edition، اللافت في هذه النسخة أنها لم تكن نتاج المصنع البريطاني التقليدي، بل جاءت نتيجة تعاون مباشر مع الموزع الأسترالي Simply Sports Cars، في خطوة تعكس مرونة العلامة في تقديم طرازات حصرية تستهدف عشاق الأداء العالي.

تعتمد السيارة لوتس إميرا على محرك بنزين توربيني رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر من تطوير AMG، لكنه خضع لتعديلات هندسية دقيقة رفعت الأداء إلى مستويات غير مسبوقة لطراز إميرا، ووفق البيانات المعلنة، تولد النسخة قوة تبلغ 503 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 600 نيوتن متر، ما يجعلها أقوى نسخة بمحرك احتراق داخلي في تاريخ الطراز، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 8 سرعات، جرى تحسين برمجته لتعزيز سرعة الاستجابة وتقديم تسارع أكثر حدة.

التركيز في نسخة لوتس إميرا انصب على تحسين ديناميكية القيادة والثبات عند السرعات العالية، بدلا من إضافة عناصر رفاهية تقليدية، فقد حصلت السيارة على جناح خلفي ثابت بتصميم "عنق البجعة"، إلى جانب عناصر أيروديناميكية مصنوعة من ألياف الكربون، ما يسهم في زيادة القوة الضاغطة للأسفل وتحسين التماسك على الحلبات.

ميكانيكيا، تم تطوير نظام التعليق باستخدام مكونات قابلة للتعديل، بما يسمح بتكييف سلوك السيارة وفق ظروف القيادة القاسية، كما زودت بإطارات Michelin Pilot Sport Cup 2 المخصصة للأداء الرياضي، إضافة إلى نظام مكابح عالي الكفاءة من AP Racing لضمان قدرة توقف متزنة مع القوة الكبيرة.

الإصدار الجديد يتمتع بندرة شديدة، إذ اقتصر الإنتاج على 15 سيارة فقط، ما يمنحه قيمة خاصة لهواة الجمع، وبدأ سعر النسخة من نحو 635 ألف ريال سعودي، وهو رقم يعكس طبيعة السيارة كمنتج حصري موجه لعشاق القيادة المتطرفة.

