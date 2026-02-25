قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عين صناعية لابنها .. عمرو الليثي يجبر بخاطر سيدة في «أبواب الخير»
كيف نواجه القلق على المستقبل والرزق والأولاد؟.. أمين الفتوى يجيب
عائد استثمار 100 ألف جنيه في سند المواطن.. هتكسب كام في الشهر؟
شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ثامن ليلة من رمضان | بث مباشر
صلاة العشاء و التراويح بالجامع الأزهر الليلة الثامنة من رمضان | بث مباشر
الأمن يلقي القبض على شخصين استعرضا بدرجاتهما النارية
«ماسكة في السنّادات ليه.. راكبة التروماي»| رامز جلال يُعلّق على حضور الفنانة سماح أنور
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء
استخراج بطاقة تموين أول مرة.. الخطوات والأوراق
الضويني: الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر صورة مشرفة لمصر أمام العالم
الرئيس الإسرائيلي لرئيس وزراء إثيوبيا: هناك جهات تحاول تقويض علاقتنا
1086 عاما على تأسيسه.. المفتي: الأزهر ذاكرة الأمة العلمية وضميرها الديني الحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بافيل دوروف في مرمى الاتهام.. تحقيق روسي يطارد مؤسس تيليجرام

روسيا تفتح تحقيقا جنائيا ضد مؤسس تطبيق تيليجرام بافل دوروف
روسيا تفتح تحقيقا جنائيا ضد مؤسس تطبيق تيليجرام بافل دوروف
شيماء عبد المنعم

صرح بافيل درووف Pavel Durov، مؤسس تطبيق المراسلة تيليجرام Telegram، بإن السلطات الروسية فتحت تحقيقا جنائيا بحقه بتهمة “دعم الإرهاب”.

واتهم دوروف، الذي ولد وبدأ مسيرته المهنية في روسيا، موسكو باختلاق ذرائع لتقييد وصول المواطنين الروس إلى خدمة تيليجرام، في إطار ما وصفه بمحاولة “قمع الحق في الخصوصية وحرية التعبير”. 

روسيا تفتح تحقيقا جنائيا ضد مؤسس تطبيق تيليجرام بافل دوروف

كتب على وسائل التواصل الاجتماعي أن ما يحدث هو “مشهد حزين لدولة تخشى شعبها”.

وكانت وسائل إعلام روسية قد تداولت في وقت سابق تقارير غير مؤكدة تفيد بأن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) فتح تحقيقا جنائيا بحق بافيل دوروف.

روسيا تفتح تحقيقا جنائيا ضد مؤسس تطبيق تيليجرام بافل دوروف

وجاءت هذه التطورات بعد أسبوعين من إعلان هيئة الرقابة على الاتصالات في روسيا "روسكومنادزور" فرض قيود على تطبيق تيليجرام، متهمة الشركة بعدم الامتثال للقوانين الروسية. 

وقد أثارت الخطوة موجة نادرة من الانتقادات العلنية، شملت مدونين عسكريين موالين للكرملين حذروا من أن تيليجرام يستخدم على نطاق واسع من قبل الجنود الروس في أوكرانيا، وأن تقييده قد يعرقل الاتصالات العسكرية.

في المقابل، واصل مسؤولون روس تصوير تيليجرام على أنه تهديد أمني، وقال وزير التنمية الرقمية الروسي، Maksud Shadayev، لوكالة “إنترفاكس”، إن أجهزة استخبارات أجنبية قد تتمكن من الاطلاع على الرسائل التي يرسلها الجنود الروس عبر التطبيق من خطوط المواجهة.

من جهته، صرح المتحدث باسم الكرملين، Dmitry Peskov، بأن جهاز الأمن الفيدرالي جمع معلومات حول “عدد كبير من المخالفات” المنسوبة إلى تيليجرام، إضافة إلى محتوى قد “يشكل خطرا محتملا على البلاد”، مشيرا إلى أن الشركة لم تبد استعدادا للتعاون مع السلطات. 

وأضاف: “بناء على ذلك، تتخذ الجهات المعنية الإجراءات التي تراها مناسبة”.

وفي ظل حكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كثفت السلطات الروسية جهودها لفرض رقابة أشد على الإنترنت، من خلال سن قوانين مقيدة وحظر مواقع ومنصات لا تلتزم بالتعليمات، فضلا عن تطوير تقنيات لمراقبة حركة البيانات والتحكم بها.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وشملت الإجراءات استهداف منصة يوتيوب، وحجب تطبيقات مراسلة مثل سيجنال وفايبر، إضافة إلى حظر المكالمات عبر الإنترنت على واتساب وتيليجرام، كما فرضت قيود في شهر ديسمبر الماضي على خدمة مكالمات الفيديو “فيس تايم” التابعة لشركة آبل.

ورغم إمكانية تجاوز بعض هذه القيود باستخدام خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)، فإن كثيرا منها يتعرض للحجب بشكل متكرر.

في الوقت نفسه، تروج روسيا لتطبيق مراسلة وطني يعرف باسم MAX، يقول منتقدون إنه قد يستخدم لأغراض المراقبة.

ويسوق التطبيق على أنه منصة شاملة للمراسلة والخدمات الحكومية الإلكترونية وإجراء المدفوعات وغيرها، ويقر صراحة بمشاركة بيانات المستخدمين مع السلطات عند الطلب، كما يؤكد خبراء أنه لا يعتمد نظام التشفير الكامل بين الطرفين.

يذكر أن بافيل دوروف واجه تحقيقات جنائية في دول أخرى أيضا، ففي عام 2024 ألقي القبض عليه في باريس على خلفية مزاعم باستخدام منصته في أنشطة غير قانونية، من بينها الاتجار بالمخدرات وتوزيع مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

بافيل درووف تيليجرام روسيا تحقيقا جنائيا دعم الإرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

والدة ضحية بورسعيد

«وسادة تحت الغطاء».. والدة ضحية بورسعيد تكشف أسرار الساعات الأخيرة قبل مقتـ.ـل ابنتها

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مشغولات ذهبية

بعد موجة من التذبذب .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

سيف زاهر

سيف زاهر يحسم جدل أحقية زد لركلة جزاء أمام الزمالك

ترشيحاتنا

أرشيفية

مسؤول بحزب الله: سنتدخل إذا كان هدف واشنطن إسقاط النظام في إيران

بعد تجسيد دورها.. متحدثة الجيش الإسرائيلي تهاجم مسلسل "صحاب الأرض" وتزعم تشويه الحقائق

بعد تجسيد دورها.. متحدثة الجيش الإسرائيلي تهاجم مسلسل "صحاب الأرض" وتزعم تشويه الحقائق

القمر الدموي

قمر الدم .. ظاهرة فلكية تضرب العالم لمدة 5 ساعات في منتصف رمضان

بالصور

سعر دايو لانوس 2 2008 المستعملة في السوق المصري

دايو لانوس 2
دايو لانوس 2
دايو لانوس 2

لعزومات رمضان.. دجاج مشوي مع الخضروات بالفرن

دجاج مشوي مع الخضروات بالفرن
دجاج مشوي مع الخضروات بالفرن
دجاج مشوي مع الخضروات بالفرن

لعزومات رمضان .. طريقة لحم حلقات بالبصل

لعزومات رمضان .. طريقة لحم حلقات بالبصل بطريقة غير تقلدية
لعزومات رمضان .. طريقة لحم حلقات بالبصل بطريقة غير تقلدية
لعزومات رمضان .. طريقة لحم حلقات بالبصل بطريقة غير تقلدية

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ .. أطعمة تقضى عليها

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها
بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها
بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها

فيديو

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد