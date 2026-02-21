تحديث آبل الجديد يأتي بالذكاء الاصطناعي والفيديو.. مزايا iOS 26.4

أصدرت شركة آبل Apple الأمريكية، هذا الأسبوع النسخة التجريبية الأخيرة من نظامها التشغيلي للهواتف المحمولة iOS 26.4، والتي تأتي مع مجموعة واسعة من المزايا الجديدة تشمل: إنشاء قوائم تشغيل ذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي في Apple Music، دعم المحتوى المرئي في تطبيق Podcasts، التشفير الكامل للمحادثات عبر RCS، وغيرها من التحسينات.

ومن المتوقع أن تصدر النسخة النهائية للجمهور في مارس أو أبريل المقبل، إليك أبرز مزايا تحديث آيفون الجديد من آبل iOS 26.4:

قوائم تشغيل ذكية في Apple Music

أبرز التحسينات ظهرت في Apple Music، مع إضافة ميزة جديدة باسم Playlist Playground تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تتيح للمستخدمين إنشاء قائمة تشغيل مكونة من 25 أغنية استنادا إلى أوامر نصية، كما يمكن للمستخدمين تعديل النتائج واختيار غلاف مناسب لكل قائمة.

كما تم تحديث واجهة التطبيق لعرض الأعمال الفنية للالبومات والقوائم بشكل كامل على الشاشة، كما تضيف آبل ميزة أخرى جديدة هي “الحفلات القريبة منك”، التي تساعد المستخدمين على اكتشاف العروض الحية لفنانيهم المفضلين، مع إمكانية فرز النتائج حسب التاريخ أو النوع الموسيقي أو الموقع عند السفر.

دعم الفيديو في Apple Podcasts

تطبيق البودكاست أصبح يدعم التنقل السلس بين الحلقات الصوتية والفيديو، باستخدام HTTP Live Streaming (HLS)، يمكن للمستمعين مشاهدة الفيديو أو الاستماع للصوت في نفس الحلقة، مع خيار الانتقال لشاشة كاملة أفقية.

كما يتيح HLS ضبط جودة الفيديو تلقائيا بحسب الشبكة، وتحميل الحلقات لمشاهدتها دون اتصال بالإنترنت، كما سيتمكن المبدعون من إدراج إعلانات فيديو ديناميكية ضمن البودكاست، مع رسوم على الشبكات الإعلانية المشاركة بدءا من وقت لاحق هذا العام.

التشفير الكامل لمحادثات RCS

يحصل نظام المراسلة على تحسين مهم عبر التشفير الكامل لمحادثات RCS، الذي سيجعل المحادثات بين مستخدمي آيفون وأندرويد آمنة تماما كما هو الحال في iMessage، النسخة التجريبية حاليا متاحة بين أجهزة آيفون فقط، مع خطط لإطلاقها لاحقا لجميع أنظمة آبل بما في ذلك iPadOS وmacOS وwatchOS.

تحسينات الأمان

ميزة حماية الأجهزة المسروقة أصبحت مفعلة افتراضيا، مع إضافة طبقة إضافية من المصادقة البيومترية (Face ID أو Touch ID) للوصول إلى كلمات المرور أو إجراء تغييرات حساسة على الحساب.

ميزة حماية الأجهزة المسروقة

CarPlay والتجربة داخل السيارة

يدعم CarPlay الآن تشغيل الفيديو داخل السيارة لتطبيقات محددة، مثل Apple TV، مع شرط أن تكون السيارة متوقفة لضمان السلامة، كما أصبح من الممكن الوصول لأول مرة إلى خدمات الذكاء الاصطناعي من طرف ثالث مثل ChatGPT وGoogle Gemini وClaude.

ميزات أخرى بارزة

- Audio Zoom في تطبيق الكاميرا لتركيز الميكروفون على مصدر الصوت عند تسجيل الفيديو.

- إضافة ويدجيت Ambient Music لتشغيل أصوات البيئة مباشرة من الشاشة الرئيسية.

- ميزة التذكيرات العاجلة “Urgent” لتسليط الضوء على المهام ذات الأولوية العالية.

- مركز موحد للحسابات في App Store وApple Music وغيرها من التطبيقات.

- تحسينات في الرسائل، معرض الخلفيات، إضافة أغان لقوائم متعددة دفعة واحدة، وميزات جديدة في تطبيق Health.

- ميزة الاشتراك في Freefrom Content Hub للمبدعين، وإحصاءات استخدام البيانات في Personal Hotspot، ودعم الترجمة الحية للغة الصينية.

- خيارات جديدة في الاختصارات وإعادة ترتيب شريط البحث في App Store، وتحديث رابط iCloud في الإعدادات.

ومن الملاحظ أن الإصدار الجديد لا يتضمن تحديثا كبيرا لمساعد سيري، إذ يبدو أن تحسينات الذكاء الاصطناعي العميقة لم تدمج بعد وتأجلت إلى إصدارات لاحقة.