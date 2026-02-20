قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لقاء الخميسي: داليا مصطفى قالتلي "إوعي تتنازلي عن جوزك"
يجوز إخراجها من أول رمضان.. تعرف على مقدار زكاة الفطر لعام 2026
لقاء الخميسي: لو رجع بيا الزمن مش هتردد لحظة في الزواج من عبد المنصف
إعلامي: التعاقد مع كامويش جريمة واللي اختاره لازم يتحاسب
الحلقة الثانية من مسلسل توابع.. طارق يطلب من أسماء أبو اليزيد مساعدة نجله
أنا غلطت في حقه .. لقاء الخميسي تفاجئ الجمهور بتصريح مثير عن أوسا
لقاء الخميسي: نجمة شهيرة حاربتني في بدايتي ونور الشريف أنقذني
تنبيه للمصنعين والتجار | عقوبات صارمة على استخدام مؤشرات جغرافية مضللة
سعر أوسط عيار ذهب اليوم 20-2-2026
دينا الشربيني تحاول إنهاء حياتها.. أحداث الحلقة 2 من مسلسل اتنين غيرنا
عزازي يخطط لإقناع منصور بأن "علي كلاي" ابنه في الحلقة الثانية
3 ركائز اساسية لتعظيم أثر الذكاء الاصطناعي في مصر.. وزير الاتصالات يوضح
تكنولوجيا وسيارات

6 منتجات دفعة واحدة.. ضربة مزدوجة من آبل تربك حسابات المنافسين

منتجات آبل 2026
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة آبل Apple، لإقامة أولى فعاليتها لعام 2026 والتي من المقرر أن تقام بمدينة نيويورك يوم 4 مارس، ولم تتضمن الدعوة أي شعار يكشف ملامح الحدث، لكن التوقعات تشير إلى حزمة إعلانات قد تلبي شرائح سعرية واحتياجات متنوعة، من حاسوب MacBook منخفض التكلفة إلى أجهزة iPad مدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي.

وكانت بعض التسريبات قد أشارت إلى احتمال إعلان آبل عن أكثر من 6 أجهزة جديدة، من بينها شاشة Studio Display 2، وأجهزة iPad محدثة، إضافة إلى نسخ مطورة من حاسبي MacBook Pro 14 وMacBook Pro 16.

فيما يلي أبرز ما يتوقع الإعلان عنه خلال الشهر المقبل:

1. حاسوب MacBook بقياس 12 بوصة بسعر أقتصادي:


كانت آبل قد طرحت حاسوب MacBook بقياس 12 بوصة عام 2015 مع تحديث لاحق في 2017، قبل أن توقفه بسبب ضعف المبيعات وتأثيره على منتجات أخرى، ولكن تقارير حديثة تفيد بأن النسخة الجديدة قد تبدأ بسعر منخفض يصل إلى 599 دولارا، مقارنة بـ1299 دولارا للإصدار السابق.

ووفقا لتسريبات، قد يعتمد الجهاز على معالج من سلسلة A المستخدمة عادة في هواتف آيفون وأجهزة iPad بدلا من شرائح M الأكثر قوة، مع احتمال تزويده بشريحة A18 Pro ودعم مزايا Apple Intelligence، كما أشارت التسريبات إلى أن الجهاز قد يتوفر بعدة ألوان، بما يتماشى مع شعار آبل متعدد الألوان في الدعوات.

2. تحديثات M5 لأجهزة MacBook Pro وMacBook Air:


من المتوقع أن توسع آبل استخدام شريحة M5 لتشمل طرازات إضافية من MacBook Pro وMacBook Air، وكان إصدار MacBook Pro مقاس 14 بوصة قد حصل على شريحة M5 الأساسية في أكتوبر الماضي، وتشير التوقعات إلى احتمال طرح نسخ M5 Pro وM5 Max لطرازي 14 و16 بوصة.

كما يرجح أن يحصل MacBook Air بقياسي 13 و15 بوصة على ترقية إلى شريحة M5، في خطوة قد تعزز أداء الجهاز في مواجهة بعض الحواسيب فائقة النحافة العاملة بنظام ويندوز.

حاسوب MacBook

3. جهاز iPad بدعم Apple Intelligence:


الجيل الحالي من iPad يعتمد شريحة A16، ما يجعله غير مؤهل للاستفادة من مزايا Apple Intelligence التي تتطلب شريحة A17 Pro أو إحدى شرائح M، وتشير التوقعات إلى أن الجيل الثاني عشر المرتقب قد يأتي بشريحة A18 Pro، مع الحفاظ على التصميم الحالي، ما يمنح الجهاز قدرات ذكاء اصطناعي أوسع ضمن فئته السعرية الاقتصادية.

4. جهاز iPad Air بشريحة M4:

في المقابل، قد يحصل iPad Air على ترقية إلى شريحة M4، مع تحسينات تشمل دعم Wi-Fi 7 وBluetooth 6 عبر شريحة N1، إضافة إلى مودم C1 لدعم شبكات 5G وLTE، وذلك في نسختيه بقياسي 11 و13 بوصة.

iPad Air

5. هاتف iPhone 17e خيار اقتصادي مطور:


ضمن الفئة الاقتصادية، يتوقع الكشف عن iPhone 17e خلفا لهاتف iPhone 16e، وتشير المعلومات إلى أنه سيحمل شريحة A19 نفسها المستخدمة في بقية سلسلة iPhone 17، إلى جانب دعم Wi-Fi 7 وBluetooth 6 عبر شريحة N1، ومودم C1X لشبكات 5G وLTE، ومن المرجح أن يبدأ سعر الجهاز من 599 دولارا، محافظا على تسعير الجيل السابق.

آبل منتجات آبل 2026 MacBook Pro 16

نشرة المرأة والمنوعات
مرض الخرف
فول بالسجق
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
