منال عوض تنعى ضحايا حادث تصادم جنوب بورسعيد وتتابع تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء
أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم
سعر الذهب مساء اليوم 19-2-2026 .. هبوط 10 جنيهات
شاهد خناقة بين سيدة ورجل أمام ماكينة فيزا بالمحلة في نهار رمضان
عبر موقع وزارة التضامن.. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
مدبولي يؤكد دعم مصر لخطة الرئيس "ترامب" الهادفة لتدشين عصر من السلام| إنفوجراف
تحول إلى جثة متفحمة .. مصرع طالب في حريق الشعراء بدمياط
أولاد الراعي الحلقة 2.. مواجهة بين أحمد عيد وخالد الصاوي
قطع رواتب الأسرى وأسر الشهداء .. احتجاجات في مخيم الدهيشة ضد السلطة الفلسطينية
مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة 2.. هدى الإتربي تهدد يمنى طولان بسبب ياسر جلال
مسلسل كان ياما كان الحلقة 2.. طلاق يسرا اللوزي وماجد الكدواني
أخبار البلد

موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. الإجازات الرسمية كاملة

عبد الفتاح تركي

موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. يتزايد اهتمام المواطنين في مصر، خاصة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بمعرفة موعد عيد الفطر 2026، لما تمثله هذه المناسبة من أهمية كبيرة في التخطيط للسفر أو قضاء وقت مع العائلة والأصدقاء، إلى جانب متابعة جدول الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام الحالي، والتي تهم شريحة واسعة من الموظفين والطلاب على حد سواء.

موعد عيد الفطر 2026 في مصر

أعلنت دار الإفتاء المصرية نتائج استطلاع هلال شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريا، وذلك بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر شعبان، الموافق السابع عشر من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًا، من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

لليوم الثاني على التوالي..المواطنون يواصلون الاحتفال بعيد الفطر المبارك في المحافظات

وأكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، أن يوم الخميس التاسع عشر من فبراير 2026 هو أول أيام شهر رمضان المبارك، بعد تعذر رؤية الهلال مساء يوم الرؤية.

وبحسب الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يأتي شهر رمضان هذا العام كاملا بعدد 30 يوما، حيث ينتهي يوم الجمعة الموافق 20 مارس 2026، على أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم السبت 21 مارس 2026، مع التأكيد على أن الموعد الرسمي للعيد سيُحسم بشكل نهائي عقب استطلاع هلال شهر شوال وإعلان النتيجة من الجهات المختصة.

ساحات عيد الفطر باسوان

هل يتغير موعد عيد الفطر 2026؟

رغم دقة الحسابات الفلكية التي تشير إلى أن عيد الفطر سيوافق يوم السبت 21 مارس 2026، فإن الإعلان الرسمي يظل مرهونا برؤية الهلال الشرعية، حيث تعتمد الجهات المختصة في مصر على الرؤية البصرية إلى جانب الحسابات الفلكية، وهو ما قد يؤدي إلى اختلاف طفيف في الموعد حال ثبوت رؤية الهلال في توقيت مختلف.

ويترقب المواطنون البيان الرسمي الذي يصدر في نهاية شهر رمضان، لتحديد أول أيام شهر شوال بشكل دقيق، وهو ما يحدد بدوره بداية إجازة عيد الفطر.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

أوضح الموقع الرسمي التابع لـ رئاسة الجمهورية المصرية جدول الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026، والتي تشمل مجموعة من المناسبات الوطنية والدينية التي يحصل خلالها العاملون بالدولة على عطلات مدفوعة الأجر.

مواطنو المحافظات يحتفلون بأول أيام عيد الفطر بالحدائق والمناطق الأثرية

وجاءت الإجازات على النحو الآتي:

عيد شم النسيم: يوم الاثنين 13 أبريل 2026.

عيد تحرير سيناء: يوم السبت 25 أبريل 2026.

عيد العمال: يوم الجمعة 1 مايو 2026.

وقفة عيد الأضحى المبارك: يوم الثلاثاء 26 مايو 2026.

عيد الأضحى المبارك: من يوم الأربعاء 27 مايو إلى يوم الجمعة 29 مايو 2026.

رأس السنة الهجرية: يوم الأربعاء 17 يونيو 2026.

ذكرى ثورة 30 يونيو: يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026.

ذكرى ثورة 23 يوليو: يوم الخميس 23 يوليو 2026.

المولد النبوي الشريف: يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026.

عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر 1973: يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

أهمية معرفة الإجازات الرسمية للموظفين

تمثل الإجازات الرسمية فرصة مهمة للراحة والتخطيط المسبق، سواء للسفر أو قضاء أوقات ممتعة مع الأسرة، كما تساعد في تنظيم جداول العمل والإجازات السنوية، خاصة مع تداخل بعض المناسبات مع عطلات نهاية الأسبوع.

ويحرص الكثير من الموظفين على متابعة هذه المواعيد مبكرا، لتحديد خططهم الشخصية والمهنية، لا سيما في المناسبات الكبرى مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، اللذين يشهدان حركة سفر كثيفة داخل وخارج البلاد.

سنن عيد الفطر

توقعات حركة السفر خلال عيد الفطر 2026

مع اقتراب موعد عيد الفطر، تشهد وسائل النقل المختلفة في مصر، سواء القطارات أو الحافلات أو الرحلات الجوية، إقبالا كبيرا من المسافرين، خاصة من العاملين في المحافظات البعيدة عن محل إقامتهم، ما يستدعي الحجز المبكر لتفادي الزحام وضمان الحصول على مقاعد مناسبة.

كما تنشط حركة الأسواق والمراكز التجارية خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، في ظل استعداد المواطنين لشراء مستلزمات العيد، وهو ما ينعكس على زيادة الحركة الاقتصادية في مختلف القطاعات.

