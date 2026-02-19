موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. الإجازات الرسمية كاملة

موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. يتزايد اهتمام المواطنين في مصر، خاصة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بمعرفة موعد عيد الفطر 2026، لما تمثله هذه المناسبة من أهمية كبيرة في التخطيط للسفر أو قضاء وقت مع العائلة والأصدقاء، إلى جانب متابعة جدول الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام الحالي، والتي تهم شريحة واسعة من الموظفين والطلاب على حد سواء.

موعد عيد الفطر 2026 في مصر

أعلنت دار الإفتاء المصرية نتائج استطلاع هلال شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريا، وذلك بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر شعبان، الموافق السابع عشر من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًا، من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، أن يوم الخميس التاسع عشر من فبراير 2026 هو أول أيام شهر رمضان المبارك، بعد تعذر رؤية الهلال مساء يوم الرؤية.

وبحسب الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يأتي شهر رمضان هذا العام كاملا بعدد 30 يوما، حيث ينتهي يوم الجمعة الموافق 20 مارس 2026، على أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم السبت 21 مارس 2026، مع التأكيد على أن الموعد الرسمي للعيد سيُحسم بشكل نهائي عقب استطلاع هلال شهر شوال وإعلان النتيجة من الجهات المختصة.

هل يتغير موعد عيد الفطر 2026؟

رغم دقة الحسابات الفلكية التي تشير إلى أن عيد الفطر سيوافق يوم السبت 21 مارس 2026، فإن الإعلان الرسمي يظل مرهونا برؤية الهلال الشرعية، حيث تعتمد الجهات المختصة في مصر على الرؤية البصرية إلى جانب الحسابات الفلكية، وهو ما قد يؤدي إلى اختلاف طفيف في الموعد حال ثبوت رؤية الهلال في توقيت مختلف.

ويترقب المواطنون البيان الرسمي الذي يصدر في نهاية شهر رمضان، لتحديد أول أيام شهر شوال بشكل دقيق، وهو ما يحدد بدوره بداية إجازة عيد الفطر.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

أوضح الموقع الرسمي التابع لـ رئاسة الجمهورية المصرية جدول الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026، والتي تشمل مجموعة من المناسبات الوطنية والدينية التي يحصل خلالها العاملون بالدولة على عطلات مدفوعة الأجر.

وجاءت الإجازات على النحو الآتي:

عيد شم النسيم: يوم الاثنين 13 أبريل 2026.

عيد تحرير سيناء: يوم السبت 25 أبريل 2026.

عيد العمال: يوم الجمعة 1 مايو 2026.

وقفة عيد الأضحى المبارك: يوم الثلاثاء 26 مايو 2026.

عيد الأضحى المبارك: من يوم الأربعاء 27 مايو إلى يوم الجمعة 29 مايو 2026.

رأس السنة الهجرية: يوم الأربعاء 17 يونيو 2026.

ذكرى ثورة 30 يونيو: يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026.

ذكرى ثورة 23 يوليو: يوم الخميس 23 يوليو 2026.

المولد النبوي الشريف: يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026.

عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر 1973: يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

أهمية معرفة الإجازات الرسمية للموظفين

تمثل الإجازات الرسمية فرصة مهمة للراحة والتخطيط المسبق، سواء للسفر أو قضاء أوقات ممتعة مع الأسرة، كما تساعد في تنظيم جداول العمل والإجازات السنوية، خاصة مع تداخل بعض المناسبات مع عطلات نهاية الأسبوع.

ويحرص الكثير من الموظفين على متابعة هذه المواعيد مبكرا، لتحديد خططهم الشخصية والمهنية، لا سيما في المناسبات الكبرى مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، اللذين يشهدان حركة سفر كثيفة داخل وخارج البلاد.

توقعات حركة السفر خلال عيد الفطر 2026

مع اقتراب موعد عيد الفطر، تشهد وسائل النقل المختلفة في مصر، سواء القطارات أو الحافلات أو الرحلات الجوية، إقبالا كبيرا من المسافرين، خاصة من العاملين في المحافظات البعيدة عن محل إقامتهم، ما يستدعي الحجز المبكر لتفادي الزحام وضمان الحصول على مقاعد مناسبة.

كما تنشط حركة الأسواق والمراكز التجارية خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، في ظل استعداد المواطنين لشراء مستلزمات العيد، وهو ما ينعكس على زيادة الحركة الاقتصادية في مختلف القطاعات.