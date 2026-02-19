قطع رواتب الأسرى وأسر الشهداء .. احتجاجات في مخيم الدهيشة ضد السلطة الفلسطينية

أغلق الشبان الفلسطينيين الطريق الرئيسي قرب مخيم الجلزون شمال رام الله صباح اليوم، كما أغلقوا الطريق أمام مخيم الدهيشة في بيت لحم مساءً، وذلك احتجاجًا على قطع رواتب الأسرى وأسر الشهداء الفلسطينيين.

عائلات أسرى وجرحى يشعلون الإطارات المطاطية ويتظاهرون قرب منطقة "باب الزقاق" في بيت لحم؛ رفضاً لقطع السلطة الفلسطينية لرواتبهم.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أصدر مرسوما في فبراير من العام الماضي 2025 ألغي من خلاله نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى.

وفي سياق آخر، شهدت مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، يوم الخميس، تصعيداً خطيراً في اعتداءات المستوطنين.

وأفادت مصادر محلية بإصابة شابين فلسطينيين بجروح متوسطة إثر هجوم نفذه مستوطنون مسلحون على أطراف قرية يبرود شمال رام الله.

ورشقت مجموعات من المستوطنين سيارات المواطنين بالحجارة قرب مدخل قرية بيتين شرق رام الله، بحسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وفي شمال الضفة، هاجم مستوطنون مزارعين في قرية قصرة جنوب نابلس وحاولوا منعهم من الوصول لأراضيهم، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال التي أغلقت مداخل القرية.