قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منال عوض تنعى ضحايا حادث تصادم جنوب بورسعيد وتتابع تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء
أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم
سعر الذهب مساء اليوم 19-2-2026 .. هبوط 10 جنيهات
شاهد خناقة بين سيدة ورجل أمام ماكينة فيزا بالمحلة في نهار رمضان
عبر موقع وزارة التضامن.. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
مدبولي يؤكد دعم مصر لخطة الرئيس "ترامب" الهادفة لتدشين عصر من السلام| إنفوجراف
تحول إلى جثة متفحمة .. مصرع طالب في حريق الشعراء بدمياط
أولاد الراعي الحلقة 2.. مواجهة بين أحمد عيد وخالد الصاوي
قطع رواتب الأسرى وأسر الشهداء .. احتجاجات في مخيم الدهيشة ضد السلطة الفلسطينية
مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة 2.. هدى الإتربي تهدد يمنى طولان بسبب ياسر جلال
مسلسل كان ياما كان الحلقة 2.. طلاق يسرا اللوزي وماجد الكدواني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لا لـ نتنياهو .. المعارضة الإسرائيلية تنتفض في وجه دعوة لحكومة وحدة واسعة

نتنياهو
نتنياهو
أ ش أ

وجهت المعارضة الإسرائيلية، اليوم الخميس، انتقادا لاذعا لرئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت وذلك بعد أن دعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة على غرار حكومة التناوب التي شُكّلت عام 1984 بين شمعون بيريز ويتسحاق شامير.

وقال بينيت - بحسب الإعلام العبري - : "سنُشكّل حكومة وحدة وطنية بأسلوب مشابه لما كان قائمًا هنا عام 1984، بين شمعون بيريز ويتسحاق شامير. علينا أن نعود إلى العمل، وأن نكسر عقلية التكتلات".

وأضاف: "نقاتل معًا داخل دبابة واحدة في رفح، ثم نعود إلى الداخل ولا نستطيع إدارة الدولة مع أشخاص يختلفون معنا في الرأي".

وكتب رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان على حسابه في منصة (إكس): "يجب ألا ننضم إلى نتنياهو تحت أي ظرف أو في أي حال من الأحوال".

وأعاد زعيم المعارضة يائير لابيد نشر منشور ليبرمان، وعلق عليه: "أوافق".

من جانبه، قال عضو الكنيست جادي أيزنكوت وهو رئيس أركان سابق إن "من شغل منصبًا في السابع من أكتوبر، بما في ذلك أعضاء الحكومة، وبالأخص رئيس الوزراء نتنياهو، غير جدير وغير مؤهل لتولي مناصب عامة".

كما انتقد رئيس حزب الديمقراطيين، عضو الكنيست يائير جولان، دعوة بينيت، قائلًا: "إسرائيل بحاجة إلى إصلاح. الديمقراطيون، كحزب ذي قاعدة ديمقراطية ليبرالية راسخة، لن يشاركوا في حكومة تضم المسؤولين عن إخفاقات السابع من أكتوبر، وعن الانقسام، والتدمير المنهجي لسيادة القانون".

المعارضة الإسرائيلية ا وحدة وطنية نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026 على dmc وcbc وon

المهندسة ليلي ابراهيم

تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»

ترشيحاتنا

إيران

أستاذ قانون دولي: الأيام المقبلة الأخطر في تاريخ المنطقة… وضربة أمريكية لإيران دون تفويض من الأمم المتحدة عدوان صريح

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان: البدء في تنفيذ مشروع تحويل الكابلات النحاسية إلى فايبر

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية حول حادث محور 30 يونيو.. التنسيق مع محافظ بورسعيد لاستخراج تصاريح الدفن وصرف التعويضات

بالصور

أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم

أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس
أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس
أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس

طريقة عمل القطايف بالقشطة.. مقرمشة بحشو كريمي

طريقة عمل القطايف بالقشطة
طريقة عمل القطايف بالقشطة
طريقة عمل القطايف بالقشطة

بيظبط السكر والكوليسترول والضغط والوزن .. اكتشف فوائد خارقة لنوع مكسرات شهير

انقاص الوزن
انقاص الوزن
انقاص الوزن

فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان.. وإليكم طريقة تحضيره

فوائد شرب قمر الدين
فوائد شرب قمر الدين
فوائد شرب قمر الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد