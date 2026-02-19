لا لـ نتنياهو .. المعارضة الإسرائيلية تنتفض في وجه دعوة لحكومة وحدة واسعة

وجهت المعارضة الإسرائيلية، اليوم الخميس، انتقادا لاذعا لرئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت وذلك بعد أن دعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة على غرار حكومة التناوب التي شُكّلت عام 1984 بين شمعون بيريز ويتسحاق شامير.

وقال بينيت - بحسب الإعلام العبري - : "سنُشكّل حكومة وحدة وطنية بأسلوب مشابه لما كان قائمًا هنا عام 1984، بين شمعون بيريز ويتسحاق شامير. علينا أن نعود إلى العمل، وأن نكسر عقلية التكتلات".

وأضاف: "نقاتل معًا داخل دبابة واحدة في رفح، ثم نعود إلى الداخل ولا نستطيع إدارة الدولة مع أشخاص يختلفون معنا في الرأي".

وكتب رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان على حسابه في منصة (إكس): "يجب ألا ننضم إلى نتنياهو تحت أي ظرف أو في أي حال من الأحوال".

وأعاد زعيم المعارضة يائير لابيد نشر منشور ليبرمان، وعلق عليه: "أوافق".

من جانبه، قال عضو الكنيست جادي أيزنكوت وهو رئيس أركان سابق إن "من شغل منصبًا في السابع من أكتوبر، بما في ذلك أعضاء الحكومة، وبالأخص رئيس الوزراء نتنياهو، غير جدير وغير مؤهل لتولي مناصب عامة".

كما انتقد رئيس حزب الديمقراطيين، عضو الكنيست يائير جولان، دعوة بينيت، قائلًا: "إسرائيل بحاجة إلى إصلاح. الديمقراطيون، كحزب ذي قاعدة ديمقراطية ليبرالية راسخة، لن يشاركوا في حكومة تضم المسؤولين عن إخفاقات السابع من أكتوبر، وعن الانقسام، والتدمير المنهجي لسيادة القانون".