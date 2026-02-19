قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كواليس ظهور الخطيب والمعلم في حملات ترويجية لمشروعات الجمهورية الجديدة بالساحل
الطقس غدا ..أجواء مائلة للحرارة نهارًا يصاحبها شبورة وأمطار خفيفة
التخطيط والتضامن: مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية
تعزيز الهوية الصناعية للمحافظة.. تفاصيل أول اجتماع لمحافظ كفر الشيخ
محافظ الوادي الجديد تشهد توزيع مساعدات غذائية وعينية بقرية الخرطوم بالخارجة
الحرب في غزة تفرق بين تارا عبود ووالدها إياد نصّار في صحاب الأرض
تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»
والدة تامر حسني ونجله يظهران معه في إعلان جديد.. شاهد
طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة ومقادير سهلة
درة: مسلسل إثبات نسب معمول بمزاج وبتمنى الناس تتفرج عليه
الزمالك يرفض معاقبة حسام عبدالمجيد وعبدالله السعيد
دينا أبو الخير: تحضير الزوجة لـ الإفطار في رمضان تنال به الأجر والثواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»

المهندسة ليلي ابراهيم
المهندسة ليلي ابراهيم
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تبحث مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة الحالة الإنسانية للمهندسة ليلى إبراهيم حسن، المهندسة السابقة بهيئة الطاقة الذرية المصرية بأنشاص، وذلك عقب تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن استغاثتها بعد تعرضها للطرد من مسكنها وإقامتها بالشارع بمنطقة فيصل، بكفر طهرمس 

وقال مصدر مسؤول لـ "صدى البلد" إنه من المقرر أن تتخذ المديرية الإجراءات اللازمة ونقل السيدة إلى دار رعاية واتخاذ اللازم، مضيفا أنه اليوم سيتم اتخاذ كافة الإجراءات، إضافة إلى إجراء بحث اجتماعي شامل للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد أوجه الدعم الممكن تقديمها، سواء من خلال برامج الحماية الاجتماعية أو بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير سكن ملائم للحالة.

وكان عدد من رواد موقع "فيسبوك" قد تداولوا رواية المهندسة، البالغة من العمر 65 عامًا، والتي أكدت أنها تقيم بالمنطقة منذ نحو 8 سنوات، منها 7 سنوات و3 أشهر داخل شقتها، ونحو عام إلا أربعة أشهر بلا مأوى، بعد خلاف مع مالك العقار بشأن قيمة الإيجار انتهت بالإهانة وطردها واضطرت إلى الإقامة فى الشارع .

مديرية التضامن الاجتماعي الحالة الإنسانية المهندسة السابقة بهيئة الطاقة الذرية المصرية المهندسة السابقة بهيئة الطاقة الذرية المصرية بأنشاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

الاهلي

غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري

موعد اذان المغرب اليوم

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الإماراتي

وزير الخارجية الإماراتي ونظيرته البريطانية يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين

المفوضية الأوروبية

المفوضية الأوروبية : سنواصل تقديم الضمانات الأمنية لأوكرانيا

مجلس السلام

الأحرار الفلسطينية تطالب مجلس السلام بإجبار الاحتلال على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

بالصور

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد