تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»

تبحث مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة الحالة الإنسانية للمهندسة ليلى إبراهيم حسن، المهندسة السابقة بهيئة الطاقة الذرية المصرية بأنشاص، وذلك عقب تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن استغاثتها بعد تعرضها للطرد من مسكنها وإقامتها بالشارع بمنطقة فيصل، بكفر طهرمس

وقال مصدر مسؤول لـ "صدى البلد" إنه من المقرر أن تتخذ المديرية الإجراءات اللازمة ونقل السيدة إلى دار رعاية واتخاذ اللازم، مضيفا أنه اليوم سيتم اتخاذ كافة الإجراءات، إضافة إلى إجراء بحث اجتماعي شامل للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد أوجه الدعم الممكن تقديمها، سواء من خلال برامج الحماية الاجتماعية أو بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير سكن ملائم للحالة.

وكان عدد من رواد موقع "فيسبوك" قد تداولوا رواية المهندسة، البالغة من العمر 65 عامًا، والتي أكدت أنها تقيم بالمنطقة منذ نحو 8 سنوات، منها 7 سنوات و3 أشهر داخل شقتها، ونحو عام إلا أربعة أشهر بلا مأوى، بعد خلاف مع مالك العقار بشأن قيمة الإيجار انتهت بالإهانة وطردها واضطرت إلى الإقامة فى الشارع .