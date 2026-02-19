لقاء الخميسي: أتابع مع طبيب نفسي للتعافي من محنتي الزوجية وجوايا لخبطة مشاعر

كشفت الفنانة لقاء الخميسي، عن تفاصيل جديدة من أزمتها الزوجية، مؤكدة أنها تخضع لمتابعة مع طبيب نفسي من أجل التعافي نفسيًا من المحنة التي مرت بها.

وقالت لقاء الخميسي، خلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار، إن عقلها ما زال في مرحلة التعافي، موضحة: "أنا لسه متعافتش نفسيًا من الأزمة، رغم إني سامحت، وفي فرق كبير بين التسامح والتعافي"، مشيرة إلى أن قرارها بالتسامح جاء حفاظًا على بيتها وأسرتها، وليس بدافع الخوف أو الضعف.

وأضافت لقاء الخميسي، أن التعافي النفسي يحتاج إلى وقت، قائلة "الأمر لا يتم خلال شهر أو شهرين"، مؤكدة أنها لجأت إلى طبيب نفسي لمساعدتها على الخروج من هذه المحنة، خاصة في ظل ما وصفته بـ"لخبطة المشاعر" والشعور بالحزن والذنب الذي صاحبها لفترة، موضحة أن هذه المشاعر بدأت تتحسن تدريجيًا مع الوقت.

وتطرقت الفنانة لقاء الخميسي إلى المرأة الطرف الآخر في الأزمة، مؤكدة أنه لم يحدث أي تواصل معها من جانبها، مشيرة إلى أن الإعلان عن الارتباط بزوجها كان مقصودًا، وكان الهدف منه دفعها لطلب الطلاق، لكنها شددت على أن ما حدث جاء عكس التوقعات، متابعة: "الأسرة كانت ولا تزال الأولوية، واحنا بيت وأهل وطاقة وأبناء، مؤكدة أن التماسك الأسري كان العامل الحاسم في تجاوز المرحلة الأصعب من الأزمة.