ترامب يؤكد تقديره واحترامه لدور الرئيس السيسي من أجل تحقيق السلام في قطاع غزة
ترامب: أدعم أوربان في الانتخابات البرلمانية بالمجر
السعودية والصومال يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في المجال البحري
الجارديان: ترامب يفتتح مجلس السلام بكلمة مضللة
بوتين يجري محادثات مع رئيس مدغشقر للمرحلة الانتقالية في موسكو
رئيس الوزراء يشارك في الاجتماع الأول لـ مجلس السلام بواشنطن
حسام موافي: الهدف من الصيام هو التقوى والطاعة
ريال مدريد يعلن تعاونه مع يويفا في قضية فينيسيوس جونيور
ألمانيا تسحب قواتها من العراق بسببب التوترات في الشرق الأوسط
ترامب لرئيس الوزراء: أرسل تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي
ترامب: سنعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط
أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

لقاء الخميسي: أتابع مع طبيب نفسي للتعافي من محنتي الزوجية وجوايا لخبطة مشاعر

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

كشفت الفنانة لقاء الخميسي، عن تفاصيل جديدة من أزمتها الزوجية، مؤكدة أنها تخضع لمتابعة مع طبيب نفسي من أجل التعافي نفسيًا من المحنة التي مرت بها.

وقالت لقاء الخميسي، خلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار، إن عقلها ما زال في مرحلة التعافي، موضحة: "أنا لسه متعافتش نفسيًا من الأزمة، رغم إني سامحت، وفي فرق كبير بين التسامح والتعافي"، مشيرة إلى أن قرارها بالتسامح جاء حفاظًا على بيتها وأسرتها، وليس بدافع الخوف أو الضعف.

وأضافت لقاء الخميسي، أن التعافي النفسي يحتاج إلى وقت، قائلة "الأمر لا يتم خلال شهر أو شهرين"، مؤكدة أنها لجأت إلى طبيب نفسي لمساعدتها على الخروج من هذه المحنة، خاصة في ظل ما وصفته بـ"لخبطة المشاعر" والشعور بالحزن والذنب الذي صاحبها لفترة، موضحة أن هذه المشاعر بدأت تتحسن تدريجيًا مع الوقت.

وتطرقت الفنانة لقاء الخميسي إلى المرأة الطرف الآخر في الأزمة، مؤكدة أنه لم يحدث أي تواصل معها من جانبها، مشيرة إلى أن الإعلان عن الارتباط بزوجها كان مقصودًا، وكان الهدف منه دفعها لطلب الطلاق، لكنها شددت على أن ما حدث جاء عكس التوقعات، متابعة: "الأسرة كانت ولا تزال الأولوية، واحنا بيت وأهل وطاقة وأبناء، مؤكدة أن التماسك الأسري كان العامل الحاسم في تجاوز المرحلة الأصعب من الأزمة.

لقاء الخميسي الفنانة لقاء الخميسي

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

صرف 400 جنيه مساعدات تكافل وكرامة

صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام

قراءة القرآن

هل يفسر القرآن تفضيل الذكر على الأنثى وما حكم تحديد جنس الجنين؟.. أمينة الفتوى تجيب

وجبات إفطار الصائمين في الجامع الأزهر

بث مباشر.. وصول وجبات إفطار الصائمين للجامع الأزهر في أول أيام رمضان

ملتقى «رياض الصائمين» بالجامع الأزهر: الصيام مدرسة إيمانية كبرى يتربى فيها المسلم على الإخلاص وتزكية النفس

«رياض الصائمين» بالأزهر: الصيام مدرسة إيمانية يتربى فيها المسلم على الإخلاص وتزكية النفس

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار
الافطار
الافطار

هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

التورلي
التورلي
التورلي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

