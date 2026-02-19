أسعار تويوتا راف 4 موديل 2026 في السعودية

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا راف 4 موديل 2026 ، وتنتمي راف 4 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

تويوتا راف 4 موديل 2026

محرك تويوتا راف 4 موديل 2026

تحصل سيارة تويوتا راف 4 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 170 حصان، وبها عزم دوران 203 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا راف 4 موديل 2026

تستمد سيارة تويوتا راف 4 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2500 سي سي، وتنتج قوة 230 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات تويوتا راف 4 موديل 2026

تويوتا راف 4 موديل 2026

زودت سيارة تويوتا راف 4 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة عدادات مقاس 12.3 بوصة، وبها شاشة ترفيه يصل مقاسها إلي 12.9 بوصة، وبها نظام عزل صوتي محسن، وبها تقنيات أمان أكثر ذكاءً، وبها نظام (Toyota Safety Sense 4.0) الذي يشمل كاميرات محيطية، ونظام مراقبة النقاط العمياء، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وبها شاشة ترفيه وسطية ضخمة مقاس 12.9 بوصة، وبها تبريد مقاعد أمامية، وتدفئة الخلفية، وشاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي (HUD).

أسعار تويوتا راف 4 موديل 2026

تويوتا راف 4 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا راف 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 107 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا راف 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 108 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا راف 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 113 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا راف 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 125 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة تويوتا راف 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 134 ألف ريال سعودي .

الفئة السادسة من سيارة تويوتا راف 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 157 ألف ريال سعودي .

الفئة السابعة من سيارة تويوتا راف 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 161 ألف ريال سعودي .