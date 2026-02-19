قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يؤكد تقديره واحترامه لدور الرئيس السيسي من أجل تحقيق السلام في قطاع غزة
ترامب: أدعم أوربان في الانتخابات البرلمانية بالمجر
السعودية والصومال يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في المجال البحري
الجارديان: ترامب يفتتح مجلس السلام بكلمة مضللة
بوتين يجري محادثات مع رئيس مدغشقر للمرحلة الانتقالية في موسكو
رئيس الوزراء يشارك في الاجتماع الأول لـ مجلس السلام بواشنطن
حسام موافي: الهدف من الصيام هو التقوى والطاعة
ريال مدريد يعلن تعاونه مع يويفا في قضية فينيسيوس جونيور
ألمانيا تسحب قواتها من العراق بسببب التوترات في الشرق الأوسط
ترامب لرئيس الوزراء: أرسل تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي
ترامب: سنعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط
أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ الجيزة: دعم مركز معلومات المرافق بالعناصر والمعدات لتوسيع الخدمات

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بتفقد مقر جهاز شبكات المرافق لمناقشة خطط العمل والخدمات التي يقدمها المركز، وسبل تحسين ورفع كفاءة آليات ونظم التشغيل لتحقيق أقصى استفادة من المركز وذلك ضمن جولاته التفقدية بعد توليه مهام عمله محافظًا للجيزة.

وخلال الجولة أكد محافظ الجيزة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام عمل مركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية لتقديم الخدمات المنوطة به للمواطنين، بالإضافة إلى دعم الجهاز بالعناصر البشرية والمعدات والأجهزة اللازمة والسعي لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة.


كما حرص محافظ الجيزة على معاينة أجهزة وإمكانات المركز والوسائل المستخدمة في العمل مؤكدًا أهمية البيانات والمعلومات الدقيقة، وخرائط المرافق تحت الأرض، ومخططات الأعمال الإنشائية لمشروعات البنية الأساسية، وذلك خلال تفقده إدارات ومكاتب الجهاز.


وخلال اللقاء، تابع المحافظ آليات وسير العمل بمنظومة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة التي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية، أو أي تعديات بكافة أشكالها في قرى ومراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتفعيل عمل المتغيرات المكانية بالتعاون مع الجهات المعنية لرصد مخالفات البناء العشوائي والتعامل الفوري معها، خاصة أنها تعد من أهم تطبيقات المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة للحفاظ على مواردها.

حضر اللقاء وائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة، وعصام أبوالعلا، رئيس جهاز معلومات شبكات المرافق.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة اخبار الجيزة

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

صرف 400 جنيه مساعدات تكافل وكرامة

صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام

الشيخ أحمد عصام فرحات

أحمد عصام فرحات يرد على سؤال إزاي نعرف ربنا والخليقة؟

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تنفجر غضبًا: لو سبت نفسي كنت هتصرفت بطريقة تانية

بشير العدل

بشير العدل: جشع التجار وغياب الرقابة الحكومية على الأسواق وراء ارتفاع الأسعار

بالصور

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار
الافطار
الافطار

هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

التورلي
التورلي
التورلي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

