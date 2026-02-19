محافظ الجيزة: دعم مركز معلومات المرافق بالعناصر والمعدات لتوسيع الخدمات

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بتفقد مقر جهاز شبكات المرافق لمناقشة خطط العمل والخدمات التي يقدمها المركز، وسبل تحسين ورفع كفاءة آليات ونظم التشغيل لتحقيق أقصى استفادة من المركز وذلك ضمن جولاته التفقدية بعد توليه مهام عمله محافظًا للجيزة.

وخلال الجولة أكد محافظ الجيزة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام عمل مركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية لتقديم الخدمات المنوطة به للمواطنين، بالإضافة إلى دعم الجهاز بالعناصر البشرية والمعدات والأجهزة اللازمة والسعي لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة.



كما حرص محافظ الجيزة على معاينة أجهزة وإمكانات المركز والوسائل المستخدمة في العمل مؤكدًا أهمية البيانات والمعلومات الدقيقة، وخرائط المرافق تحت الأرض، ومخططات الأعمال الإنشائية لمشروعات البنية الأساسية، وذلك خلال تفقده إدارات ومكاتب الجهاز.



وخلال اللقاء، تابع المحافظ آليات وسير العمل بمنظومة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة التي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية، أو أي تعديات بكافة أشكالها في قرى ومراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتفعيل عمل المتغيرات المكانية بالتعاون مع الجهات المعنية لرصد مخالفات البناء العشوائي والتعامل الفوري معها، خاصة أنها تعد من أهم تطبيقات المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة للحفاظ على مواردها.

حضر اللقاء وائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة، وعصام أبوالعلا، رئيس جهاز معلومات شبكات المرافق.