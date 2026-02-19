قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حملة هلال الخير لدعم الأسر المتعففة المصرية ومد جسور العطاء لأهل غزة خلال شهر رمضان
قفزة جديدة.. الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
بماذا اختص الله شهر رمضان؟.. علي جمعة يوضح
كواليس ظهور الخطيب والمعلم في حملات ترويجية لمشروعات الجمهورية الجديدة بالساحل
الطقس غدا ..أجواء مائلة للحرارة نهارًا يصاحبها شبورة وأمطار خفيفة
التخطيط والتضامن: مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية
تعزيز الهوية الصناعية للمحافظة.. تفاصيل أول اجتماع لمحافظ كفر الشيخ
محافظ الوادي الجديد تشهد توزيع مساعدات غذائية وعينية بقرية الخرطوم بالخارجة
الحرب في غزة تفرق بين تارا عبود ووالدها إياد نصّار في صحاب الأرض
تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»
والدة تامر حسني ونجله يظهران معه في إعلان جديد.. شاهد
طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة ومقادير سهلة
محافظات

محافظ الجيزة يطالب بالقضاء نهائيًا على بؤر وأماكن تجمعات القمامة للحد من ظاهرة النباشين

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع المسئولين عن قطاعات النظافة بالأحياء لبحث أطر تطوير والارتقاء بمنظومة النظافة بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق استجابة سريعة لشكاوى واحتياجات الشارع الجيزاوي.

وجاء الاجتماع في أعقاب جولة ميدانية مفاجئة أجراها المحافظ صباح اليوم على عدد من الشوارع والقطاعات بالأحياء لرصد مستوى أداء منظومة النظافة على أرض الواقع والوقوف على حجم التحديات والمعوقات التي تواجه فرق العمل في إطار المتابعة الميدانية المستمرة . 


وخلال الاجتماع أكد المحافظ أن ملف النظافة يأتي على رأس أولويات أجندة العمل التنفيذي بالمحافظة مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات اليومية ورفع كفاءة المعدات والدفع بأطقم إضافية بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية.


وشدد المحافظ على ضرورة القضاء نهائيًا على بؤر وأماكن تجمعات القمامة للحد من ظاهرة النباشين وتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين بالإمكانيات المتاحة.


ولفت المحافظ إلى أنه سيتم تنفيذ جولات ميدانية مفاجئة يومية لمتابعة منظومة النظافة والإشغالات لتقييم الوضع على أرض الواقع مؤكدًا ضرورة التواجد الميداني، وتكثيف الحملات، وبذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وشدد المحافظ على ضرورة توزيع العمالة والمعدات وفقًا للاحتياجات الفعلية والإمكانيات المتاحة بكل قطاع مع وضع آلية متابعة ميدانية دقيقة لقياس مستوى الأداء والتعامل الفوري مع أية تراكمات أو بؤر للمخلفات.


وقال محافظ الجيزة “ المواطن عايز يشوف نتيجة على الأرض، مش وعود، مؤكدًا إن ملف النظافة مش موسمي ولا مرتبط بحملات، لكنه شغل يومي لازم يتحس في الشارع ”. 
كما وجّه بضرورة التنسيق المستمر بين الهيئة والأحياء مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير وأن التقييم سيكون وفقًا لمعدلات الإنجاز على أرض الواقع ومدى رضا المواطنين عن مستوى الخدمة.


وكلف المحافظ السيدة هند عبد الحليم نائب المحافظ بوضع خطة عمل متكاملة تتضمن آليات واضحة لرفع كفاءة منظومة النظافة بالأحياء وتحديد أولويات التدخل بالمناطق الأكثر احتياجًا مع وضع جدول زمني للتنفيذ ومؤشرات قياس أداء تضمن المتابعة الدورية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
حضر الاجتماع هند عبد الحليم نائب المحافظ و محمد مرعي السكرتير العام المساعد وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، واللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومحمد حسني رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ونواب هيئة النظافة ونواب رؤساء الأحياء لشئون النظافة ورؤساء ومديري قطاعات النظافة بالهيئة .

محافظ الجيزة محافظة الجيزة رفع اشغالات

