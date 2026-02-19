دينا أبو الخير: تحضير الزوجة لـ الإفطار في رمضان تنال به الأجر والثواب

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير أن رعاية الزوج والأولاد من الأمور المفروضة على الزوجة، وأن المرأة التي تقوم بتحضير الإفطار لأسرتها في رمضان تنال الأجر والثواب من الله.

وأضافت الدكتورة دينا أبو الخير خلال تقديمها برنامج "وللنساء نصيب" على قناة صدى البلد، أن هناك بعض المفاهيم الخاطئة التي يجب تصحيحها، منها أن المرأة لا يجب أن تقضي كل وقتها في قراءة القرآن أو البقاء طوال اليوم في المطبخ، لأن ذلك يعد إسرافًا.

وأوضحت أن المرأة أثناء إعداد الطعام يمكنها ذكر الله، مما يجعل عملها عبادة ويجلب البركة للطعام.

كما أشارت إلى إمكانية تحويل المطبخ إلى مكان للعبادة من خلال ذكر الله أثناء القيام بالأعمال المنزلية.

وأكدت أيضًا على دور الزوج في مساعدة الزوجة في البيت، مستشهدة بسيرة محمد الذي كان يساعد زوجاته في أمور المنزل، ما يعكس نموذجًا للتعاون بين الزوجين.