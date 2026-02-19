أخبار التكنولوجيا | هونر تغزو الأسواق بهاتف جديد ..أفضل جهاز لوحي في الأسواق للطلاب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بمواصفات احترافية.. هونر تغزو الأسواق بسلسلة بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

بدأت شركة Honor بنشر تحديث MagicOS 10، المبني على نظام Android 16، لأجهزة Magic 7 Pro عالميًا.

ويأتي هذا التحديث، الذي يبلغ حجمه 3.27 جيجابايت (الإصدار 10.0.0.121)، بعد ثمانية أشهر من إطلاق جوجل لنظام Android 16، ويتطلب مساحة تخزين فارغة تتراوح بين 4 و5 جيجابايت.

بمواصفات جبارة وسعر معقول ..إليك أفضل أجهزة لوحية في الأسواق للطلاب

أعلنت شركة إنفينيكس اليوم عن جهاز XPAD 30E اللوحي إلى جانب سلسلة هواتفها الذكية Note 60. يستهدف الجهاز الطلاب بأدوات تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومواصفات بأسعار معقولة.



بميزات احترافية .. فيفو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مميزاتها

أطلقت شركة فيفو هاتفي Vivo V70 و Vivo V70 Elite في الهند. ويركز كلا الهاتفين على أداء الكاميرا، وميزات الذكاء الاصطناعي، وعمر البطارية، بينما يقدم طراز Elite مواصفات تقنية رائدة مع معالج Snapdragon 8s من الجيل الثالث.

مواصفات ومميزات هاتفي Galaxy A37 وGalaxy A57.. الطرح خلال أيام

يبدو أن التحديث القادم لسلسلة هواتف سامسونج جالاكسي A يقترب من موعد الإطلاق. فقد ظهر هاتفا جالاكسي A37 وجالاكسي A57 في قاعدة بيانات شهادات هيئة تطوير الإعلام والاتصالات في سنغافورة (IMDA)، مما يشير إلى اقتراب الإعلان الرسمي عن كلا الهاتفين.

