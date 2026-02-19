قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بوتين يجري محادثات مع رئيس مدغشقر للمرحلة الانتقالية في موسكو
رئيس الوزراء يشارك في الاجتماع الأول لـ مجلس السلام بواشنطن
حسام موافي: الهدف من الصيام هو التقوى والطاعة
ريال مدريد يعلن تعاونه مع يويفا في قضية فينيسيوس جونيور
ألمانيا تسحب قواتها من العراق بسببب التوترات في الشرق الأوسط
ترامب لرئيس الوزراء: أرسل تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي
ترامب: سنعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط
أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان
أنهينا 8 حروب والتاسعة قادمة.. ترامب: نسعى لتحقيق السلام في المنطقة
كرامات.. تامر شلتوت يقدم برنامج ديني عن أولياء الله الصالحين في رمضان
بوتين: لن نقبل الحصار النفطي الأمريكي ضد كوبا
ما مقدار زكاة الفطر هذا العام 1447هـ؟.. أمين الفتوى يجيب
تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | هونر تغزو الأسواق بهاتف جديد ..أفضل جهاز لوحي في الأسواق للطلاب

أحدث أخبار التكنولوجيا
أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بمواصفات احترافية.. هونر تغزو الأسواق بسلسلة بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

بدأت شركة Honor بنشر تحديث MagicOS 10، المبني على نظام Android 16، لأجهزة Magic 7 Pro عالميًا.

 ويأتي هذا التحديث، الذي يبلغ حجمه 3.27 جيجابايت (الإصدار 10.0.0.121)، بعد ثمانية أشهر من إطلاق جوجل لنظام Android 16، ويتطلب مساحة تخزين فارغة تتراوح بين 4 و5 جيجابايت.

بمواصفات جبارة وسعر معقول ..إليك أفضل أجهزة لوحية في الأسواق للطلاب

أعلنت شركة إنفينيكس اليوم عن جهاز XPAD 30E اللوحي إلى جانب سلسلة هواتفها الذكية Note 60. يستهدف الجهاز الطلاب بأدوات تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومواصفات بأسعار معقولة.
 

بميزات احترافية .. فيفو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مميزاتها

أطلقت شركة فيفو هاتفي Vivo V70 و Vivo V70 Elite في الهند. ويركز كلا الهاتفين على أداء الكاميرا، وميزات الذكاء الاصطناعي، وعمر البطارية، بينما يقدم طراز Elite مواصفات تقنية رائدة مع معالج Snapdragon 8s من الجيل الثالث.

مواصفات ومميزات هاتفي Galaxy A37 وGalaxy A57.. الطرح خلال أيام

يبدو أن التحديث القادم لسلسلة هواتف سامسونج جالاكسي A يقترب من موعد الإطلاق. فقد ظهر هاتفا جالاكسي A37 وجالاكسي A57 في قاعدة بيانات شهادات هيئة تطوير الإعلام والاتصالات في سنغافورة (IMDA)، مما يشير إلى اقتراب الإعلان الرسمي عن كلا الهاتفين.
 

أحدث أخبار التكنولوجيا

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

صرف 400 جنيه مساعدات تكافل وكرامة

صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام

قراءة القرآن

هل يفسر القرآن تفضيل الذكر على الأنثى وما حكم تحديد جنس الجنين؟.. أمينة الفتوى تجيب

وجبات إفطار الصائمين في الجامع الأزهر

بث مباشر.. وصول وجبات إفطار الصائمين للجامع الأزهر في أول أيام رمضان

ملتقى «رياض الصائمين» بالجامع الأزهر: الصيام مدرسة إيمانية كبرى يتربى فيها المسلم على الإخلاص وتزكية النفس

«رياض الصائمين» بالأزهر: الصيام مدرسة إيمانية يتربى فيها المسلم على الإخلاص وتزكية النفس

بالصور

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار

هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

التورلي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

