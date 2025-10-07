قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات جبارة وسعر معقول ..إليك أفضل أجهزة لوحية في الأسواق

الأجهز اللوحية
الأجهز اللوحية
لمياء الياسين

تعد الأجهزة اللوحية هي الخيار الأمثل لمن يستمتعون بالهوايات الفنية، والألعاب الإلكترونية، والقراءة، وتدوين الملاحظات، وغيرها من الأنشطة فقد أصبحت جهازًا أساسيًا لا غنى عنه للطلاب والموظفين وكبار السن. إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي في متناول الجميع، فإليك أكثر من جهاز لوحي يمكنك الاختيار فيما بينهما 

 جهاز  Redmi Pad Pro 

يعمل جهاز ريدمي باد برو  بمعالج سنابدراجون 7s من الجيل الثاني ويأتي مزود بشاشة 30.7 سم (12.1 بوصة) ومزود بواي فاي 6 ووضع الاستعداد لمدة 33 يومًا أو أكثر  مزود في الوقت نفسه ببطارية 10000 مللي أمبير في الساعة وكما هو الحال مع أي جهاز لوحي آخر في هذه الفئة

 يأتي Redmi Pad Pro مزودًا بميزة فتح القفل بالوجه، وهي ميزة مريحة للغاية. ولنقل الملفات لاسلكيًا بسلاسة، يأتي مزودًا بخاصية Wi-Fi 6 ولتحسين تجربة الترفيه والألعاب.

فيما يتعلق بالصوت، يحتوي الجهاز على أربعة مكبرات صوت ويدعم تقنية Dolby Vision Atmos فإذا كنت تبحث عن جهاز لوحي بسعر معقول وميزات متعددة، فإن Redmi Pad Pro هو الخيار الأمثل.  


مواصفات Honor Pad X9a

يحتوي جهاز Honor Pad X9a على شاشة LCD مقاس 11.5 بوصة بدقة 2.5K (1504 × 2508 بكسل) وبمعدل تحديث 120 هرتز للتمرير والرسوم المتحركة .

يعمل الجهاز بمعالج سنابدراجون 685 من شركة كوالكوم ويعمل بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وبالنسبة للكاميرات، يضم Pad X9a لمستشعرًا خلفيًا بدقة 8 ميجابكسل مزودًا بضبط تلقائي للصورة وفتحة عدسة f/2.0. 

أما الكاميرا الأمامية، فتبلغ دقتها 5 ميجابكسل لالتقاط مكالمات الفيديو والصور الشخصية (سيلفي).

يعمل جهاز Pad X9a ببطارية بسعة 8300 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن بقوة 35 واط  وتزعم شركة Honor أن الجهاز اللوحي يدوم حتى 70 يومًا في وضع الاستعداد.
يدعم الجهاز اللوحي شبكات Wi-Fi وBluetooth 5.1، ويعمل مع لوحات مفاتيح Honor اللاسلكية وملحقات الأقلام 

ويأتي سعر الجهاز بحوالي 249 دولارًا أمريكيًا، وهو متوفر حصريًا عبر وول مارت. 

تقول TCL إن الجهاز اللوحي يتميز بشاشة Nxtpaper 4.0 خالية من الوميض، مما يوفر تجربة مشاهدة شبيهة بالورق مع تقليل الوهج والضوء الأزرق.


مواصفات TCL Nxtpaper 11 Plus

يتميز جهاز Nxtpaper 11 Plus بشاشة IPS LCD مقاس 11.5 بوصة بدقة 2.2K ومعدل تحديث 120 هرتز. 

تتميز الشاشة بنسبة عرض إلى ارتفاع 3:2، وتدعم معدل أخذ عينات لمس يبلغ 120 هرتز

يعمل الجهاز اللوحي بنظام أندرويد 15، وهو مزوّد بمعالج ميدياتك هيليو جي 100 ثماني النواة بتردد يصل إلى 2.2 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت. لا يدعم الجهاز توسيع الذاكرة ببطاقة microSD. وقد أضافت TCL زر Nxtpaper مخصصًا يتيح للمستخدمين التبديل بين أوضاع العرض.

الأجهزة اللوحية الألعاب الإلكترونية Wi Fi 6 مكبرات صوت جهاز لوحي

