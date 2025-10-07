قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

مواعيد قطارات «تالجو» السريعة على خطوط السكة الحديد

ولاء خنيزي

تعمل الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تشغيل قطارات متطورة تواكب المعايير العالمية في السرعة والراحة، وذلك في إطار حرص وزارة النقل على تطوير منظومة النقل في مصر وتوفير وسائل مواصلات حديثة وآمنة للمواطنين، وخاصة في قطاع السكك الحديدية، ومع اقتراب نهاية الأسبوع وحلول إجازة يوم الخميس المقبل احتفالًا بذكرى نصر اكتوبر العظيم، يزداد إقبال المواطنين على السفر إلى محافظاتهم لقضاء الإجازة مع أسرهم، مما يجعل من المهم التعرف على مواعيد قطارات “تالجو” الإسبانية.

قطار «تالجو».. نقلة نوعية في خدمات السكك الحديد

يمثل قطار «تالجو» الإسباني أحد أبرز إنجازات هيئة السكة الحديد في السنوات الأخيرة، إذ يتميز بسرعة عالية ومستوى استثنائي من الراحة والهدوء أثناء الرحل،. وقد حرصت الهيئة على تشغيله على أهم الخطوط الحيوية في البلاد، وهي: خط القاهرة – الإسكندرية وخط القاهرة – أسوان، لتلبية احتياجات المسافرين على هذه المسارات المزدحمة.

مواعيد قطار «تالجو» على خط القاهرة – الإسكندرية

حرصًا على راحة الركاب وتنظيم الرحلات على مدار اليوم، جاءت مواعيد قطار تالجو بين القاهرة والإسكندرية على النحو التالي:

القطار رقم 2025

يقوم من محطة القاهرة في تمام الساعة 8:00 صباحًا، ويصل إلى الإسكندرية في الساعة 10:30 صباحًا.

القطار رقم 2023

 ينطلق من القاهرة في الساعة 2:00 ظهرًا، ويصل الإسكندرية في الساعة 4:30 مساءً.

القطار رقم 2027

 يتحرك من القاهرة في الساعة 7:00 مساءً، ليصل الإسكندرية في الساعة 9:30 مساءً.

مواعيد قطار «تالجو» على خط الإسكندرية – القاهرة

أما في الاتجاه العكسي، فقد أعلنت هيئة السكة الحديد عن مواعيد قطارات تالجو من الإسكندرية إلى القاهرة على النحو التالي:

القطار رقم 2022

يقوم من الإسكندرية في الساعة 7:00 صباحًا، ويصل إلى القاهرة في الساعة 9:30 صباحًا.

ملحوظة: يقوم القطار رقم 2022 من محطة الإسكندرية الساعة 9:00 صباحًا أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

القطار رقم 2024

 يتحرك من الإسكندرية في الساعة 2:00 ظهرًا، ويصل إلى القاهرة في الساعة 4:30 مساءً.

القطار رقم 2026

 يقوم من الإسكندرية في الساعة 6:50 مساءً، ويصل إلى القاهرة في الساعة 9:20 مساءً.

مواعيد قطار «تالجو» على خط القاهرة – أسوان

وللراغبين في السفر إلى صعيد مصر، خصصت هيئة السكة الحديد قطاري «تالجو» على خط القاهرة – أسوان لتسهيل حركة الركاب بين العاصمة وأقصى جنوب البلاد، وجاءت المواعيد كالتالي:

القطار رقم 2030

ينطلق من القاهرة في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويصل إلى أسوان في الساعة 6:40 صباح اليوم التالي.

القطار رقم 2031

 يتحرك من أسوان يوميًا في الساعة 7:00 مساءً، ويصل إلى القاهرة في الساعة 6:50 صباحًا.

وخلال رحلتي الذهاب والعودة، يتوقف القطار في المحطات التالية:

الجيزة – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – إدفو – كوم أمبو – أسوان.

