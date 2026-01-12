الإسعاف نقلت شيرين فين؟.. تامر أمين يكشف المستور عن حالة شيرين ومنير وهاني شاكر

كشف الإعلامي تامر أمين، تفاصيل جديدة بشأن الأزمة الصحية التي تعرضت لها الفنانة شيرين عبد الوهاب، مشيرا إلى أنها تم نقلها بسياراة إسعاف اليوم.

نقل شيرين بسيارة إسعاف

أضاف تامر أمين، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر قناة “النهار وان”، مساء الإثنين،: "شيرين فعلا جات لها عربية إسعاف ونقلتها لأحد الأماكن، وفي كلام إنها راحت لياسيمن صديقتها المقربة، وهذا الأمر لا أستطيع تأكيده".

وواصل الإعلامي تامر أمين،: “تواصلنا مع نقيب الممثلين ونقيب المهن الموسيقية، ولم يكن لديهما أي معلومات واضحة عن هذا الموضوع”، مضيف: "هناك حالة تعاطف كبيرة ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي مع الفنانة شيرين والجميع يحبها كثيرا".

وأشار الإعلامي تامر أمين، إلى أن الفنان محمد منير أيضا تعرض لأزمة صحية، وطلب إلغاء حفلة له، ونتمنى له الشفاء العاجل"، مستطردا: “والفنان هاني شاكر أجرى عملية خلال الفترة الماضية، وبإذن الله يعود بقوة وبالسلامة”.