مسلسل سوا سوا الحلقة 12 .. فتوح أحمد يخطط لقتـ ل أحمد مالك

شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل “سوا سوا” العديد من الأحداث الدرامية خاصة بعد زواج هيما وأحلام.

ومن أبرزها ، احتفال هيما (أحمد مالك) وأحلام (هدى المفتى) بزواجهما على طريقتهم الرومانسية.

ويحاول المعلم رفاعي (فتوح احمد) مطاردة هيما لمعرفة خط سيره لقتله اعتقادا منه انه الذى قتل ابنه أمير (حسني شتا) وتتحول الأجواء الرومانسية الى مطاردة وهروب.

أبطال مسلسل سوا سوا

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي كل من:

نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، شريف دسوقي، حسني شتا، فتوح أحمد، محمود السراج، حنان عادل، عبدالعزيز مخيون.

المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد، ومن إنتاج صباح إخوان.