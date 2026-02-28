قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يختلف سعر عداد الكهرباء من منطقة لأخرى؟.. الوزير يجيب

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

يشكوا بعض المواطنين من ارتفاع قيمة تركيب عدادات الكهرباء في بعض المناطق لدرجة تصل إلى عشر أضعاف السعر مقارنة بمناطق أخرى، فهل يختلف سعر عداد الكهرباء من منطقة لأخرى 

يجيب على هذا السؤال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مؤكدا أن أسعار عدادات الكهرباء موحدة على مستوى الجمهورية، ولا تختلف من محافظة إلى أخرى.

وأشار وزير الكهرباء الى تطبيق منظومة تسعير معتمدة موحدة دون أي تباين جغرافي وأن الاستثناء الوحيد يتعلق بطريقة احتساب سعر الكيلووات/ساعة للمباني المخالفة والعشوائية، والتي تخضع لضوابط تنظيمية خاصة وفق القواعد المعمول بها، بما يضمن تقنين الأوضاع وتحقيق الانضباط داخل المنظومة حيث يصل سعر الكليو وات في العدادات الكودية التي تم تركيبها أواخر أغسطس 4042 فله سعر موحد وهو 14.5 قرشا. 

وأضاف مصدر بوزارة الكهرباء أن اختلاف تكلفة تركيب العداد الكودي يختلف من منطقة لأخرى ومن مبنى لآخر ويرجع ذلك لتوافر عدة شروط خاصة بغرفة العداد أو بعد مصدر التغذية وهذه تسمى مقايسة تركيب العداد وهي السبب في اختلاف تكلفة التركيب اما سعر العداد فهو موحد. 

يذكر انه تم منذ يوليو 2024 تركيب 2.6 عداد كودي للمباني المخالفة   ،وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة قياس استهلاك الكهرباء.

كما أن  التوسع في العدادات الحديثة يستهدف تحقيق العدالة في المحاسبة، والحد من الفاقد، والتصدي للتعديات على الشبكة القومية،ضمن استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات داخل شركات التوزيع.

مميزات العداد مسبوق الدفع


1- التحكم في استهلاك الكهرباء، ما يؤدي إلى خفض قيمة الفاتورة.

2- إمكانية العملاء مراقبة الاستهلاك والتأكد من قيمة الفاتورة.

3- يمكن للعميل تحديد كمية الطاقة الكهربائية التي يرغب في شرائها حسب إمكانياته.

4- يظهر للمشترك البيانات والمعلومات التي يريد معرفتها، مثل الاستهلاك الكلي والرصيد المتبقي


 

