صحيفة إسرائيلية: تنفيذ ضربة بالقرب من مكتب خامنئي في طهران

أ ش أ

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأن إحدى الضربات التي شنتها تل أبيب في العاصمة الإيرانية طهران استهدفت منطقة يقع فيها مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي.

قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا هجومًا مشتركًا ضد إيران اليوم السبت، حسبما أفادت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية.



وفي سياق متصل.. ذكرت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية أنه سمع دوي ثلاثة انفجارات ضخمة في وسط طهران اليوم.



وجاء الهجوم بعد أشهر من تصاعد التوترات الإقليمية وسط تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجوم.



وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن صباح اليوم، أن إسرائيل شنت هجومًا استباقيًا ضد إيران.

وعقب الإعلان عن انطلاق الهجوم.. وقع وزير الدفاع الإسرائيلي على أمر خاص يقضي بفرض حالة طوارئ خاصة وفورية في الجبهة الداخلية بجميع أنحاء إسرائيل، حسبما أوردت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية.



ودعا كاتس الإسرائيليين إلى اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية والسلطات والبقاء في الأماكن المحمية.



وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع شن هجوم صاروخي وهجوم بطائرات مسيّرة ضد إسرائيل في الوقت القريب.