وكالة تسنيم: إيران تستعد للانتقام ورد ساحق على الكيان الصهيوني
جيش الاحتلال يستدعي الاحتياط لنشره على طول الحدود السورية واللبنانية
الهجوم على إيران.. اختراق وكالة "إيرنا" مع استمرار الهجمات السيبرانية
مسئول إسرائيلي: حددنا موعد الهجوم ضد إيران قبل أسابيع بالتنسيق مع أمريكا
نتنياهو يطلق على عملية الهجوم ضد إيران اسم "زئير الأسد"
عاجل | مسؤول أمني إسرائيلي: كل النظام الإيراني أصبح هدفاً
المرشد على رأسها.. الكشف عن الأهداف الكبرى للهجوم الأمريكي الإسرائيلي
تفعيل صفارات الإنذار في كل أنحاء إسرائيل.. إغلاق المدارس وحظر التجمعات
جددي سفرتك في رمضان .. طريقة عمل فتة سجق لوجبة الإفطار
صحيفة إسرائيلية: تنفيذ ضربة بالقرب من مكتب خامنئي في طهران
نيويورك تايمز: الهجوم الحالي أوسع نطاقًا بكثير من ضربات يونيو الماضي
إعلام عبري: الضربات الإسرائيلية ضد إيران تشمل مدن قم وأصفهان وكرمانشاه وكرج
أخبار العالم

صحيفة إسرائيلية: تنفيذ ضربة بالقرب من مكتب خامنئي في طهران

علي خامنئي
علي خامنئي
أ ش أ

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأن إحدى الضربات التي شنتها تل أبيب في العاصمة الإيرانية طهران استهدفت منطقة يقع فيها مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي.

قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا هجومًا مشتركًا ضد إيران اليوم السبت، حسبما أفادت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية.


وفي سياق متصل.. ذكرت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية أنه سمع دوي ثلاثة انفجارات ضخمة في وسط طهران اليوم.


وجاء الهجوم بعد أشهر من تصاعد التوترات الإقليمية وسط تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجوم.


وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن صباح اليوم، أن إسرائيل شنت هجومًا استباقيًا ضد إيران.

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، أن إسرائيل شنت هجومًا استباقيًا ضد إيران.


وعقب الإعلان عن انطلاق الهجوم.. وقع وزير الدفاع الإسرائيلي على أمر خاص يقضي بفرض حالة طوارئ خاصة وفورية في الجبهة الداخلية بجميع أنحاء إسرائيل، حسبما أوردت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية.


ودعا كاتس الإسرائيليين إلى اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية والسلطات والبقاء في الأماكن المحمية.


وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع شن هجوم صاروخي وهجوم بطائرات مسيّرة ضد إسرائيل في الوقت القريب.

