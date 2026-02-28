قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمارات : إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء احترازي استثنائي
«نيويورك تايمز»: الهجوم على إيران قد يكون أوسع من ضربات يونيو
إيران تعلن شن هجوما كبيرا على الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين
راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة
مسؤول بالدفاع الإسرائيلي: التخطيط للعملية على إيران تم لأشهر وتحدد موعدها قبل أسابيع
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
جيش الاحتلال يمنع نشر أي أخبار عن أماكن الضربات الإيرانية
وزارة الطيران تناشد المسافرين بمراجعة الحجوزات قبل الذهاب للمطار
الري: إنشاء 50 بحيرة جبلية لحصاد مياه الأمطار بوادى فيران بجنوب سيناء
مصر .. تنسيق مع جميع الجهات بما يضمن سلامة وأمان حركة الطيران
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

عماد الدين حسين يكشف لـ«صدى البلد» تحديات تطوير الإعلام المصري.. فيديو

الكاتب الصحفي عماد الدين حسين
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين
أميرة خلف

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ، أن ملف تطوير الإعلام لا يمكن اختزاله في توصيات لجنة أو إصدار قانون، بل هو ملف مفتوح ومتجدد بطبيعته، يتأثر بالتحولات السياسية والتكنولوجية المتلاحقة.

و أشار “ حسين ” خلال حواره لـ “ صدى البلد” إلى أن الإعلام المصري ما زال رائدًا في المنطقة العربية، حيث أسهم رواده في تأسيس صحف ومؤسسات إعلامية بعدد من الدول العربية، موضحا أنه مر بفترات صعود وتعثر، لكنه بدأ خلال السنوات الأخيرة يستعيد جزءًا كبيرًا من قوته.

وعن التحديات التي تواجه ملف تطوير الإعلام المصري، أفاد “ حسين ” أنها ترتكز على عنصرين أساسين و متكاملين وهما الصناعة و المحتوى ، مؤكدا أن الصناعة وحدها ليست كافية لصناعة إعلام قوي، كما أن جودة المحتوى لا يمكن تحقيقها دون بنية صناعية قوية، تشمل تمويلًا مستدامًا، ورواتب مجزية للصحفيين، وبيئة إنتاج احترافية تواكب التطورات التقنية.

وتابع قائلا:"من يعتقد أن تطوير الإعلام يتحقق عبر مؤتمر أو قرار إداري أو حتى إصدار قانون للتطوير يخطئ التقدير، لأن الإعلام يتجدد يوميًا وفقًا للتطور العالمي".

و أكد وكيل إعلام النواب على أن نهضة الإعلام المصري لن تتحقق دون قانون متوازن لحرية تداول المعلومات، مطالبا بضرورة التوازي بين حل إشكاليات الصناعة وتعزيز جودة المحتوى لتحقيق قفزة نوعية في ملف الإعلام خلال المرحلة المقبلة.

عماد الدين حسين الكاتب الصحفي عماد الدين حسين ملف تطوير الإعلام تطوير الإعلام نهضة الإعلام المصري حرية تداول المعلومات

