عماد الدين حسين يكشف لـ«صدى البلد» تحديات تطوير الإعلام المصري.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ، أن ملف تطوير الإعلام لا يمكن اختزاله في توصيات لجنة أو إصدار قانون، بل هو ملف مفتوح ومتجدد بطبيعته، يتأثر بالتحولات السياسية والتكنولوجية المتلاحقة.

و أشار “ حسين ” خلال حواره لـ “ صدى البلد” إلى أن الإعلام المصري ما زال رائدًا في المنطقة العربية، حيث أسهم رواده في تأسيس صحف ومؤسسات إعلامية بعدد من الدول العربية، موضحا أنه مر بفترات صعود وتعثر، لكنه بدأ خلال السنوات الأخيرة يستعيد جزءًا كبيرًا من قوته.

وعن التحديات التي تواجه ملف تطوير الإعلام المصري، أفاد “ حسين ” أنها ترتكز على عنصرين أساسين و متكاملين وهما الصناعة و المحتوى ، مؤكدا أن الصناعة وحدها ليست كافية لصناعة إعلام قوي، كما أن جودة المحتوى لا يمكن تحقيقها دون بنية صناعية قوية، تشمل تمويلًا مستدامًا، ورواتب مجزية للصحفيين، وبيئة إنتاج احترافية تواكب التطورات التقنية.

وتابع قائلا:"من يعتقد أن تطوير الإعلام يتحقق عبر مؤتمر أو قرار إداري أو حتى إصدار قانون للتطوير يخطئ التقدير، لأن الإعلام يتجدد يوميًا وفقًا للتطور العالمي".

و أكد وكيل إعلام النواب على أن نهضة الإعلام المصري لن تتحقق دون قانون متوازن لحرية تداول المعلومات، مطالبا بضرورة التوازي بين حل إشكاليات الصناعة وتعزيز جودة المحتوى لتحقيق قفزة نوعية في ملف الإعلام خلال المرحلة المقبلة.