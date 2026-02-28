قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأركان الإيرانية: المصالح الأمريكية هدفا مشروع لنا.. وإدانة من الكويت والأردن لإيران
عماد الدين حسين في حواره لـ« صدى البلد»: لا نهضة للإعلام دون قانون لحرية تداول المعلومات..الدراما المصرية «البريمو» عربيًا .. وعلى الأحزاب الدفع بكوادر مؤهلة للمحليات قريبة من الشارع المصري| فيديو
زيادة 10 قروش.. اعرف سعر الدولار اليوم بعد إعلان الحرب على إيران
خامنئي تحت النار.. تدمير قصر مرشد إيران ومصيره غامض بعد الهجوم الإسرائيلي
بعد تطورات الأحداث بالمنطقة.. الحكومة تتابع موقف مخزون الأرصدة من السلع الغذائية
رواتب تصل لـ 40 ألف جنيه.. شروط وطريقة التقديم في وظائف وزارة العمل
هل سيحاسب الرجل على عدم حجاب زوجته؟.. الإفتاء تجيب
سعر الذهب في مصر يقفز 200 جنيه مع بدء الهحوم على إيران
أذان المغرب عاشر أيام رمضان.. اعرف هتفطر إمتى حسب محافظتك
الضربات تهز إسرائيل.. إيران تطلق 35 صاروخا باليستيا ضد دولة الاحتلال
السعودية تدين اعتداء إيران على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة إيناس الليثي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مصر تسجل 750 ألف نسمة زيادة في عدد سكانها خلال 196 يوما

عدد سكان مصر
عدد سكان مصر
آية الجارحي

أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 108 ملايين و750 ألف نسمة بزيادة قدرها 750 ألف نسمة خلال 196 يوم؛ حيث سجل عدد سكان مصر 108 مليون نسمة بالداخل في السادس عشر من أغسطس العام الماضي.

وأشار الإحصاء إلى أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 108 ملايين بالداخل في يوم 14 أكتوبر من العام الماضي أي خلال 59 يومًا، ليصبح عدد إجمالي سكان مصر 108 ملايين و250 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة ثاني في 20 ديسمبر من العام الماضي أي خلال 67 يومًا ليصبح إجمالي عدد سكان مصر 108 ملايين و500 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة ثالث اليوم أي خلال 70 يومًا.


وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.5 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.8 مليون نسمة، ثم الشرقية 8.2 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7.2 مليون نسمة، ثم البحيرة 7.1 مليون نسمة، ثم المنيا 6.6 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.3 مليون نسمة، ثم سوهاج 6 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.7 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.6 مليون نسمة.

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.3 مليون نسمة، المنوفية 4.9 مليون نسمة، الفيوم 4.3 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.8 مليون نسمة، قنا 3.8 مليون نسمة، بني سويف 3.8 مليون نسمة، أسوان 1.7 مليون نسمة، دمياط 1.7 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.5 مليون نسمة، الأقصر 1.5 مليون نسمة، السويس 813.5 ألف نسمة، بورسعيد 804.1 ألف نسمة، مطروح 596.6 ألف نسمة، شمال سيناء 476.6 ألف نسمة، البحر الأحمر 418.8 ألف نسمة، الوادي الجديد 276 ألف نسمة، جنوب سيناء 119.8 ألف نسمة.

عدد سكان مصر الساعة السكانية الشرقية القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

الاهلي

5 غيابات مؤثرة بـ الأهلي قبل مباراة زد في الدوري المصري

المتهم

بمستشفى العباسية.. حبس المتهم بدهس مواطنين بسيارة العلم الإسرائيلي

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

سيف زاهر

الأندية تستغل الجماهير.. سيف زاهر يوضح أزمة تذاكر الأهلي وزد بالدورى

ترشيحاتنا

اللواء أمير حاتمي

الجيش الإيراني: اللواء أمير حاتمي في سلامة تامة ويواصل مهامه

هجوم على المنامة

مصدر إيراني يرجح استشهاد قادة كبار بالدولة.. وإدانة قطرية لهجمات طهران

علي شمخاني

ضربة في قلب إيران.. تقارير عبرية ترجح اغتيال علي شمخاني خلال الهجوم الإسرائيلي

بالصور

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
بورش كايين
بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد