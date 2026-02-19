قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يؤكد تقديره واحترامه لدور الرئيس السيسي من أجل تحقيق السلام في قطاع غزة
ترامب: أدعم أوربان في الانتخابات البرلمانية بالمجر
السعودية والصومال يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في المجال البحري
الجارديان: ترامب يفتتح مجلس السلام بكلمة مضللة
بوتين يجري محادثات مع رئيس مدغشقر للمرحلة الانتقالية في موسكو
رئيس الوزراء يشارك في الاجتماع الأول لـ مجلس السلام بواشنطن
حسام موافي: الهدف من الصيام هو التقوى والطاعة
ريال مدريد يعلن تعاونه مع يويفا في قضية فينيسيوس جونيور
ألمانيا تسحب قواتها من العراق بسببب التوترات في الشرق الأوسط
ترامب لرئيس الوزراء: أرسل تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي
ترامب: سنعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط
أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإحصاء يطلق مسابقة مصر في أرقام بالتعاون مع الإذاعة المصرية

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
آية الجارحي

بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وللعام الثاني عشر على التوالي يطلق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع الإذاعة المصرية - إذاعة البرنامج العام مسابقة رمضانية " مصر في أرقام " بهدف تعزيز الوعي الإحصائي بأهمية البيانات في عملية التخطيط، ورسم السياسات وصناعة واتخاذ القرار لتحقيق حياة أفضل بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.

المسابقة من إعداد وتقديم الإذاعية وفاء زكريا وإخراج أدهم عزام، وتتضمن 30 حلقة وتذاع يومياً الساعة 25: 1 ظهراً خلال شهر رمضان المبارك على أن يتم استقبال الإجابات بعد نهاية الشهر الكريم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للجهاز   www.capmas.gov.eg حتى 30 / 4 / 2026.

ويتم اختيار الفائزين من خلال سحب يجرى بعد الانتهاء من عملية استقبال الإجابات والفرز، على أن يقام حفل لتسليم الجوائز للفائزين بمقر الجهاز.

ويتقدم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتهنئة جميع فئات الشعب المصري بهذه المناسبة ويدعوكم إلى المشاركة في المسابقة.. متمنياً للجميع التوفيق

الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاءات مسابقة مصر شهر رمضان الاذاعة

