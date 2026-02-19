الإحصاء يطلق مسابقة مصر في أرقام بالتعاون مع الإذاعة المصرية

بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وللعام الثاني عشر على التوالي يطلق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع الإذاعة المصرية - إذاعة البرنامج العام مسابقة رمضانية " مصر في أرقام " بهدف تعزيز الوعي الإحصائي بأهمية البيانات في عملية التخطيط، ورسم السياسات وصناعة واتخاذ القرار لتحقيق حياة أفضل بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.

المسابقة من إعداد وتقديم الإذاعية وفاء زكريا وإخراج أدهم عزام، وتتضمن 30 حلقة وتذاع يومياً الساعة 25: 1 ظهراً خلال شهر رمضان المبارك على أن يتم استقبال الإجابات بعد نهاية الشهر الكريم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للجهاز www.capmas.gov.eg حتى 30 / 4 / 2026.

ويتم اختيار الفائزين من خلال سحب يجرى بعد الانتهاء من عملية استقبال الإجابات والفرز، على أن يقام حفل لتسليم الجوائز للفائزين بمقر الجهاز.

ويتقدم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتهنئة جميع فئات الشعب المصري بهذه المناسبة ويدعوكم إلى المشاركة في المسابقة.. متمنياً للجميع التوفيق