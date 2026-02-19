كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من داخل إحدى عربات مترو الأنفاق، يوثق مشاجرة بين فتاة ومسن أعادت إلى أذهان المشاهدين مشهد "مشادة المترو" السابقة التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة.

ظهرت في الفيديو الجديد فتاة تدعى أسماء رضا وهي توثق تفاصيل ما حدث، ما جعل هناك حالة تباين في ردود الأفعال والتعليقات.

وأكدت أسماء رضا، صاحبة واقعة المترو، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، أن الاتهامات الموجهة لها غير صحيحة، مشددة على أنها لم تكن تضيق على الطرف الآخر كما ادعى، خاصة أنه كان يجلس بعيدًا عنها منذ البداية.

وأوضحت أن كاميرات المترو قادرة على توضيح حقيقة ما جرى كاملة دون تحريف.

ونستعرض المزيد من خلال الفيديوجراف التالي: