اهتمام في برشلونة بصيام لامين يامال لشهر رمضان

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن نظام جديد سيتبعه لامين يامال نجم فريق برشلونة الإسباني خلال الصيام في شهر رمضان.

وأوضحت صحيفة سبورت الإسبانية أن لامين يامال سيتبع إرشادات غذائية خاصة للحفاظ على مستواه خلال شهر رمضان.

وأكملت الصحيفة: يامال سيخوض 4 أسابيع بدون طعام وشراب وهي الفترة التي يفرضها عليه دينه لنمو روحه وتقوية ذهنه.

ووفقا لصحيفة آس الإسبانية فإن الجهاز الطبي للنادي الكتالوني وضع برنامجًا غذائيًا خاصًا للنجم الصاعد، من أجل ضمان الحفاظ على لياقته البدنية وعدم تأثر مستواه الفني خلال فترة الصيام، خاصة في ظل ضغط المباريات الحاسم هذا الموسم.

وأشار إلى النظام الغذائي يتضمن تناول وجبات متوازنة بين الإفطار والسحور لضمان إمداده بالطاقة، تجنب الإفراط في الطعام، خاصة الوجبات الدسمة التي قد تؤثر على النوم والاستشفاء، الابتعاد عن الأطعمة التي تضر بالأداء الرياضي، التركيز على شرب كميات كافية من المياه لتعويض السوائل، باعتباره العنصر الأهم في الحفاظ على الجاهزية البدنية.