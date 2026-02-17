قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السعودية وقطر تعلنان غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
غدا أول أيام شهر رمضان لعام 1447 هجريا في السعودية
15 دقيقة سلبية .. الزمالك يهدر هدفين وسيراميكا كليوباترا يرد
إلغاء فارق الأهداف .. قرارات عاجلة في اتحاد الكرة
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
الإمارات: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك
رؤية هلال رمضان 2026.. ردد أفضل دعاء لاستقبال شهر الصيام
إعلام إسرائيلي: تقدم شكلي في مسودة الاتفاق.. وطهران ترفض مناقشة ملفات حساسة
تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. تفاصيل
كل عام وأنتم بخير.. السعودية: غدا أول أيام شهر رمضان
تصرف غير لائق لعامل في مدرسة بالخصوص ليلا | وشهود عيان : فصل من النقابة رغم عدم القبض عليه
انخفاض عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لابورتا: برشلونة سيتوج بالليجا رغم الضغوط والجدل التحكيمي

لابورتا
لابورتا
إسراء أشرف

أكد خوان لابورتا ثقته في قدرة برشلونة على التتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، رغم الجدل التحكيمي الذي صاحب خسارة الفريق في الديربي أمام جيرونا بنتيجة 2-1، والتي أفقدت البارسا صدارة الترتيب.

وشدد لابورتا في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو، على ثقته في المجموعة الحالية، مشيدًا بالأجواء داخل غرفة الملابس وبعمل المدرب هانز فليك وشخصية اللاعبين، مؤكدًا أن الفريق قادر على تجاوز المرحلة الحالية واستعادة مساره الطبيعي نحو اللقب، رغم الضغوط الرياضية وغير الرياضية التي يواجهها.

وأشار إلى أن ضغط المباريات المتتالية بين الدوري والاستحقاقات الأخرى قد يؤدي إلى تراجع مؤقت في المستوى، معتبرًا أن بعض الحالات التحكيمية الأخيرة كانت واضحة، لكنه أبدى ثقته في قدرة الفريق على تصحيح المسار سريعًا والعودة إلى الأداء المعتاد.

وعلى الصعيد الإداري، تحدث لابورتا عن مشروعه تحت شعار "الدفاع عن برشلونة"، موضحًا أنه يهدف إلى ترسيخ مكانة النادي كأفضل مؤسسة رياضية في العالم، داعيًا الأعضاء إلى مواصلة دعم الاستقرار المؤسسي الذي تحقق خلال السنوات الماضية.

واختتم بالتأكيد على أن ما وصل إليه النادي لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة عمل يومي وقرارات جريئة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار الخبرة والقيادة لضمان نمو النادي وتعزيز مكانته محليًا وقاريًا

خوان لابورتا لابورتا برشلونة جيرونا الليجا الدوري الإسباني

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

كسوف الشمس

كسوف الشمس ورمضان 2026 في يوم واحد.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الظاهرة

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

بمناسبة رمضان 2026.. تعرف على فوائد الصيام| منها تعزيز المناعة وتنشيط الجسم

بمناسبة رمضان 2026.. تعرف على فوائد الصيام| منها تعزيز المناعة وتنشيط الجسم

التوقيت الشتوي

ساعة واحدة للعالم.. فكرة علمية جريئة قد تعيد رسم خريطة الزمن

كسوف الشمس

القمر يطوق الشمس بـ"حلقة النار".. عرض سماوي نادر يلفت أنظار العالم

بالصور

فوائد الإفطار على التمر باللبن في رمضان.. لن تتوقعها

طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك في رمضان

محافظ الشرقية يشهد بدء موسم توريد محصول بنجر السكر بالصالحية الجديدة

مزايا وعيوب أفلام حماية الطلاء "النانو سيراميك"

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

