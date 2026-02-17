لابورتا: برشلونة سيتوج بالليجا رغم الضغوط والجدل التحكيمي

أكد خوان لابورتا ثقته في قدرة برشلونة على التتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، رغم الجدل التحكيمي الذي صاحب خسارة الفريق في الديربي أمام جيرونا بنتيجة 2-1، والتي أفقدت البارسا صدارة الترتيب.

وشدد لابورتا في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو، على ثقته في المجموعة الحالية، مشيدًا بالأجواء داخل غرفة الملابس وبعمل المدرب هانز فليك وشخصية اللاعبين، مؤكدًا أن الفريق قادر على تجاوز المرحلة الحالية واستعادة مساره الطبيعي نحو اللقب، رغم الضغوط الرياضية وغير الرياضية التي يواجهها.

وأشار إلى أن ضغط المباريات المتتالية بين الدوري والاستحقاقات الأخرى قد يؤدي إلى تراجع مؤقت في المستوى، معتبرًا أن بعض الحالات التحكيمية الأخيرة كانت واضحة، لكنه أبدى ثقته في قدرة الفريق على تصحيح المسار سريعًا والعودة إلى الأداء المعتاد.

وعلى الصعيد الإداري، تحدث لابورتا عن مشروعه تحت شعار "الدفاع عن برشلونة"، موضحًا أنه يهدف إلى ترسيخ مكانة النادي كأفضل مؤسسة رياضية في العالم، داعيًا الأعضاء إلى مواصلة دعم الاستقرار المؤسسي الذي تحقق خلال السنوات الماضية.

واختتم بالتأكيد على أن ما وصل إليه النادي لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة عمل يومي وقرارات جريئة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار الخبرة والقيادة لضمان نمو النادي وتعزيز مكانته محليًا وقاريًا