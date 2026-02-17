أحمد عزب لاعب السلة يعود لسموحة

نجح مجلس إدارة نادى سموحه برئاسة الدكتور محمد بلال، فى التعاقد مع أحمد عزب لاعب كرة السلة.

جاء ذلك فى إطار خطة مجلس الإدارة لتدعيم الفريق الأول لكرة السلة.

وجاء التوقيع مع اللاعب بحضور الدكتور محمد بلال رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، كما حضر أيضاً كل من: محمد سودان، وأحمد عجلان، وأدهم السجيني، أعضاء مجلس الإدارة واللواء زكي حجازي مدير النشاط الرياضي.

وبدأ أحمد عزب مشواره داخل قطاع الناشئين بنادي سموحة، وتدرّج في جميع المراحل حتى وصل إلى الفريق الأول، قبل أن ينتقل في صفقة كبيرة إلى نادي الزمالك، ثم خاض تجربة أخرى مع نادي الاتحاد السكندري قبل أن يعود اليوم إلى بيته مرة أخرى.