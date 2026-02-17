8 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلنت السلطات الدينية في كل من ماليزيا وسنغافورة وبروناي اعتماد يوم الخميس 19 فبراير 2026م أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، وذلك بعد تعذر ثبوت رؤية هلال شهر رمضان مساء الثلاثاء خلال عمليات التحري الرسمية.

وجاءت القرارات عقب تنفيذ إجراءات الرصد القمري التقليدية والتحقق الشرعي المعتمد في كل دولة، حيث أكدت الجهات المختصة أن الهلال لم تثبت رؤيته بالطرق الشرعية، ليستكمل شهر شعبان ثلاثين يومًا ويكون الخميس بداية الصيام.

وفي سنغافورة، أوضح مفتي الجمهورية أن الإعلان استند إلى نتائج الرصد الفلكي والديني المعتمد من المجلس الإسلامي الديني، داعيًا المسلمين إلى الاستعداد لبدء الصيام وإحياء ليالي الشهر الفضيل اعتبارًا من مساء الأربعاء بإقامة صلاة التراويح.

أما في بروناي دار السلام، فقد تم إعلان النتيجة عبر بث رسمي على إذاعة وتلفزيون بروناي، حيث أكد قاضي المحكمة الشرعية العليا عدم ثبوت رؤية الهلال، واعتماد الخميس غرةً للشهر الكريم بعد استكمال أعمال الرصد من قبل الجهة الفلكية المختصة.

وفي أستراليا، أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي أن الخميس 19 فبراير 2026م هو أول أيام شهر رمضان في جميع الولايات والأقاليم، استنادًا إلى الحسابات الفلكية المتعلقة بميلاد الهلال وأوقات غروب الشمس. وأوضح المجلس أن هلال رمضان وُلد بعد غروب شمس الثلاثاء في مدينتي سيدني وبيرث، ما يجعل رؤيته متعذرة في تلك الليلة وفق المعايير الشرعية المعتمدة.

وأشار البيان إلى أن صلاة التراويح ستُقام مساء الأربعاء 18 فبراير في عموم المساجد والمراكز الإسلامية الأسترالية، إيذانًا ببدء أجواء الشهر الفضيل.

كما أعلنت سلطنة عمان رسميًا أن الخميس 19 فبراير هو أول أيام رمضان، بعد أن أكدت اللجنة الرئيسية لاستطلاع الأهلة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن الهلال لن يكون مرئيًا مساء الثلاثاء، ليكون الأربعاء متممًا لشهر شعبان.

وتتوافق هذه الإعلانات مع ما أعلنته دول أخرى في المنطقة، من بينها إندونيسيا وتركيا واليابان، التي حددت الخميس غرةً لشهر رمضان بعد تعذر الرؤية مساء الثلاثاء.

في المقابل، أفادت تقارير بأن دولًا مثل الهند وباكستان وبنغلاديش وإيران أعلنت أن الثلاثاء يوافق 28 شعبان، على أن يتم تحري الهلال مساء الأربعاء لتحديد ما إذا كان الخميس أو الجمعة هو أول أيام الشهر المبارك.