السعودية وقطر تعلنان غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلنت كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، مساء الثلاثاء، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، ليكون يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026 أول أيام الشهر الفضيل لعام 1447هـ.

ففي السعودية، أكدت الجهات المختصة ثبوت رؤية الهلال بعد تحريه في عدد من المراصد الفلكية، من بينها مرصدا سدير وتمير، وذلك عقب عمليات رصد دقيقة شارك فيها مختصون في الفلك وقضاة وشهود عيان.

وأوضح بيان رسمي أن المحكمة العليا أقرت اعتماد يوم الأربعاء غرةً لشهر رمضان، داعيةً من يتمكن من رؤية الهلال إلى المبادرة بتسجيل شهادته لدى أقرب محكمة وفق الإجراءات المعتمدة.

وجاءت أعمال الترائي في مختلف مناطق المملكة وسط استعدادات مكثفة، حيث تم تطبيق الآليات التنظيمية المعتمدة لضمان دقة الرصد والتثبت من صحة الشهادات شرعًا، في مشهد يتكرر سنويًا مع اقتراب حلول الشهر الكريم.

وفي الدوحة، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عقب اجتماعها مساء الثلاثاء بمقر الوزارة، أن يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر شعبان، وأن الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك. وأكدت اللجنة في بيانها ثبوت الرؤية الشرعية للهلال، استنادًا إلى الشهادات المعتمدة، مشيرة إلى أن الإعلان يأتي التزامًا بالأحكام الشرعية المتعلقة ببداية الشهر الفضيل.