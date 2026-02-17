وزير الخارجية الصومالي يلتقي مبعوث “إيغاد ” الخاص إلى جنوب السودان

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية، عبدالسلام عبدى علي،اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) إلى جنوب السودان، السفير موسى جامع علي، حيث جرى بحث سبل تعزيز السلم والتعاون على المستوى الإقليمي.



وهنأ المبعوث الخاص الصومال بمناسبة انتخابها عضوًا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، مشيدًا بدورها في دعم السلم والأمن على مستوى القارة، فضلًا عن إسهامها في دعم استقرار جنوب السودان وتقدمه الاقتصادي من خلال عضويتهما المشتركة في الجماعة الاقتصادية لشرق أفريقيا (EAC).



من جانبه، جدّد الوزير الصومالي التزام الصومال الراسخ بالسلم على المستويين الإقليمي والقاري، وأكد حرص بلاده على تعزيز التنسيق الوثيق مع (إيغاد) والشركاء الإقليميين.

