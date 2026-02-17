قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر
دار الإفتاء: بعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
صديق الأمس منافس اليوم .. سيراميكا كليوباترا يضيف الثاني في الزمالك بصاروخية بلحاج
بعد حلوان.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصد جنوب أسوان
الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
الإفراج عن البلوجر نورهان حفظي عقب براءتها من تهمة تعاطي المخدرات
موعد أول صلاة للمغرب في رمضان.. هتصوم كام ساعة
رسميا.. غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان في فلسطين
تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 18 يهبط تحت الـ 5600
الأردن: الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
8 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
العراق: غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

دار الإفتاء: بعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك

دار الإفتاء
دار الإفتاء
محمد شحتة

أعلنت دار الإفتاء المصرية، تعذر رؤية هلال شهر رمضان لعام 1447هـ - 2026م، بعد استطلاع الهلال من خلال اللجان الشرعية المنتشرة في الجمهورية.

رؤية هلال شهر رمضان

وأوضحت دار الإفتاء في بيان، أنه تم استطلاع رؤية هلال شهر رمضان 2026، من خلال 7 لجان شرعية وعلمية منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، تضم متخصصين من دار الإفتاء وهيئة المساحة المصرية والمعهد القومي للبحوث الفلكية، وذلك وفق الضوابط الشرعية والمعايير العلمية المعتمدة في تحري رؤية الهلال.

ونقلت دار الإفتاء بث مباشر على فيس بوك، لنقل فعاليات احتفالية رؤية هلال رمضان 2026، والتي من المقرر أن يعلن فيها الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، نتيجة رؤية هلال رمضان.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن بداية شهر رمضان المبارك لا تُحدد بالتوقعات أو المنشورات المتداولة أو آراء الأفراد، مشددةً على أن الإعلان يتم بعد تحرٍّ شرعي، ورؤية معتبرة، وشهادة موثوقة، وفق منهج علمي دقيق.

دعاء رؤية الهلال

وكان رسول الله يردد هذا الدعاء أثناء رؤية الهلال فيقول: "اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام هلال خير ورشد ربي وربك الله”.

موعد شهر رمضان فلكيا

ووفقًا للحسابات الفلكية للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن أول يوم رمضان 2026، من المتوقع أن يكون يوم الخميس المقبل.

وأوضح المعهد فى بيان سابق، أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران -ميلاد الهلال- فى تمام الساعة الثانية ودقيقتين بعد الظهر بتوقيت القاهرة المحلى يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1447هـ الموافق 2026/2/17م (يوم الرؤية).

وأفاد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأنه طبقًا للحسابات الفلكية، فإنه من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان 2026، يوم الخميس المقبل، وشدد على أن القرار الأول والنهائى يرجع إلى دار الإفتاء المصرية.

شهر رمضان رؤية هلال رمضان رمضان 2026 دار الإفتاء رؤية الهلال إعلان رؤية الهلال موعد أول رمضان

