قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر
دار الإفتاء: بعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
صديق الأمس منافس اليوم .. سيراميكا كليوباترا يضيف الثاني في الزمالك بصاروخية بلحاج
بعد حلوان.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصد جنوب أسوان
الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
الإفراج عن البلوجر نورهان حفظي عقب براءتها من تهمة تعاطي المخدرات
موعد أول صلاة للمغرب في رمضان.. هتصوم كام ساعة
رسميا.. غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان في فلسطين
تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 18 يهبط تحت الـ 5600
الأردن: الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
8 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
العراق: غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عرض ومناقشة فيلم الجولة 13 في سوق مهرجان برلين

فيلم الجولة 13 في سوق مهرجان برلين
فيلم الجولة 13 في سوق مهرجان برلين
قسم الفن

انطلقت عروض الفيلم التونسي «الجولة 13» في سوق الفيلم الأوروبي ضمن مهرجان برلين السينمائي الدولي في نسخة 2026، وذلك بعد مسيرة ناجحة حافلة بالمشاركات والتتويجات في عدد من المهرجانات العالمية خلال الأشهر الماضية.
 

وشهد عرض الفيلم حضور لافت من كبرى الكيانات الإنتاجية والتسويقية في European Film Market (EFM) بقاعة CinemaxX Berlin ، وقدمه كل من مؤسس GAWL سيدريك عون وبطلة الفيلم الفنانة عفاف بن محمود.

ينتمي «الجولة 13» إلى الدراما الإنسانية، مقدّمًا قصة مؤثرة عن تقبّل ما يبدو مستحيلاً. ويتتبع رحلة كمال، بطل الملاكمة السابق، الذي تخلّى عن أمجاده الرياضية من أجل حياة عائلية هادئة، قبل أن تنقلب حياته إثر إصابة ابنه الصغير صبري بمرض خطير يهدد مستقبله.
 

في مواجهة المرض، تتمسّك سامية بخيط الأمل مهما بدا واهنًا، بينما يغرق كمال في الغضب والعجز، في حين يواجه الطفل صبري مصيره بشجاعة تفوق سنّه، ليصبح مصدر قوة لوالديه. وبين الحب والخوف واليأس، تجد العائلة نفسها في مواجهة قرارات مصيرية ومعركة قاسية ضد القدر، في رحلة مؤلمة تبحث عن الخلاص والمعنى، ويقدّم الفيلم معالجة حسّاسة للصراع بين القوة والهشاشة داخل الروح البشرية، طارحًا أسئلة وجودية حول الأبوة والفقدان والقدرة على الصمود.
 

الفيلم الذي تتولى GAWL مهام توزيعه خارج العالم العربي افتتح عروضه العالمية في Tallinn Black Nights Film Festival، قبل أن يلتقي جمهوره العربي لأول مرة ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث حصدت بطلته عفاف بن محمود جائزة أفضل أداء تمثيلي في مسابقة آفاق السينما العربية. كما تُوّج الفيلم بجائزة أفضل فيلم في مهرجان الفجر السينمائي الدولي بإيران.

فيلم الجولة 13 سوق مهرجان برلين عفاف بن محمود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف السابق يُودّع العاملين بالشكر ويُشيد بالقيادة الجديدة للمحافظة

استقرار حالة الطقس فى أسوان

محافظ أسوان يتابع استئناف حركة الملاحة النيلية بنطاق المحافظة بصورة طبيعية

ضبط لحوم غير صالحة في المنوفية

ضبط نصف طن لحوم غير صالحة للاستهلاك في المنوفية

بالصور

فوائد شرب الكركديه لمرضى الكلى.. احذره في هذه الحالات

فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى

بقوتها الخارقة.. شاهد أقوى سيارة بورش تايكان الكهربائية

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

وفد من مجلس النواب يزور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

بهاء الغنام: جهاز مستقبل مصر أعاد رسم خريطة الرقعة الزراعية في البلاد

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

المزيد