عرض ومناقشة فيلم الجولة 13 في سوق مهرجان برلين

انطلقت عروض الفيلم التونسي «الجولة 13» في سوق الفيلم الأوروبي ضمن مهرجان برلين السينمائي الدولي في نسخة 2026، وذلك بعد مسيرة ناجحة حافلة بالمشاركات والتتويجات في عدد من المهرجانات العالمية خلال الأشهر الماضية.



وشهد عرض الفيلم حضور لافت من كبرى الكيانات الإنتاجية والتسويقية في European Film Market (EFM) بقاعة CinemaxX Berlin ، وقدمه كل من مؤسس GAWL سيدريك عون وبطلة الفيلم الفنانة عفاف بن محمود.



ينتمي «الجولة 13» إلى الدراما الإنسانية، مقدّمًا قصة مؤثرة عن تقبّل ما يبدو مستحيلاً. ويتتبع رحلة كمال، بطل الملاكمة السابق، الذي تخلّى عن أمجاده الرياضية من أجل حياة عائلية هادئة، قبل أن تنقلب حياته إثر إصابة ابنه الصغير صبري بمرض خطير يهدد مستقبله.



في مواجهة المرض، تتمسّك سامية بخيط الأمل مهما بدا واهنًا، بينما يغرق كمال في الغضب والعجز، في حين يواجه الطفل صبري مصيره بشجاعة تفوق سنّه، ليصبح مصدر قوة لوالديه. وبين الحب والخوف واليأس، تجد العائلة نفسها في مواجهة قرارات مصيرية ومعركة قاسية ضد القدر، في رحلة مؤلمة تبحث عن الخلاص والمعنى، ويقدّم الفيلم معالجة حسّاسة للصراع بين القوة والهشاشة داخل الروح البشرية، طارحًا أسئلة وجودية حول الأبوة والفقدان والقدرة على الصمود.



الفيلم الذي تتولى GAWL مهام توزيعه خارج العالم العربي افتتح عروضه العالمية في Tallinn Black Nights Film Festival، قبل أن يلتقي جمهوره العربي لأول مرة ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث حصدت بطلته عفاف بن محمود جائزة أفضل أداء تمثيلي في مسابقة آفاق السينما العربية. كما تُوّج الفيلم بجائزة أفضل فيلم في مهرجان الفجر السينمائي الدولي بإيران.