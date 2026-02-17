قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
الإمارات: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك
رؤية هلال رمضان 2026.. ردد أفضل دعاء لاستقبال شهر الصيام
إعلام إسرائيلي: تقدم شكلي في مسودة الاتفاق.. وطهران ترفض مناقشة ملفات حساسة
تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. تفاصيل
كل عام وأنتم بخير.. السعودية: غدا أول أيام شهر رمضان
تصرف غير لائق لعامل في مدرسة بالخصوص ليلا | وشهود عيان : فصل من النقابة رغم عدم القبض عليه
انخفاض عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم في مصر
ثقة في المنتج.. الزراعة: مصر الدولة الاولى عالميا في تصدير الفراولة المجمدة والمبردة
طهران تعلن تقدما بالمفاوضات مع واشنطن وبدء إعداد مسودة اتفاق محتمل
الأزهر ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في الأقصر بساحة الإمام الطيب
وزير خارجية إيران: توصلنا لتفاهم مع أمريكا بشأن المبادئ الرئيسية لاتفاق محتمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان
احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان
محمد شحتة

بدأت احتفالية إعلان رؤية هلال رمضان لعام 1447هــ- 2026، والتي تقام بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بحضور مفتي الجمهورية وقيادات الأزهر الشريف.

ونقلت دار الإفتاء بث مباشر على فيس بوك، لنقل فعاليات احتفالية رؤية هلال رمضان 2026، والتي من المقرر أن يعلن فيها الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، نتيجة رؤية هلال رمضان.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن بداية شهر رمضان المبارك لا تُحدد بالتوقعات أو المنشورات المتداولة أو آراء الأفراد، مشددةً على أن الإعلان يتم بعد تحرٍّ شرعي، ورؤية معتبرة، وشهادة موثوقة، وفق منهج علمي دقيق.

وكان رسول الله يردد هذا الدعاء أثناء رؤية الهلال فيقول: "اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام هلال خير ورشد ربي وربك الله”.

موعد شهر رمضان فلكيا

ووفقًا للحسابات الفلكية للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن أول يوم رمضان 2026، من المتوقع أن يكون يوم الخميس المقبل.

وأوضح المعهد فى بيان سابق، أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران -ميلاد الهلال- فى تمام الساعة الثانية ودقيقتين بعد الظهر بتوقيت القاهرة المحلى يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1447هـ الموافق 2026/2/17م (يوم الرؤية).

وأفاد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأنه طبقًا للحسابات الفلكية، فإنه من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان 2026، يوم الخميس المقبل، وشدد على أن القرار الأول والنهائى يرجع إلى دار الإفتاء المصرية.

رؤية هلال شهر رمضان رمضان 2026 دار الإفتاء احتفالية إعلان الهلال شهر رمضان موعد أول رمضان متى أول رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

كسوف الشمس

كسوف الشمس ورمضان 2026 في يوم واحد.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الظاهرة

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

ميس حمدان

ميس حمدان تخطف الأنظار من الجيم .. شاهد

أحمد عزب لاعب السلة يعود لبيته

أحمد عزب لاعب السلة يعود لسموحة

الاهلي

الشروق التونسية: مواجهة الأهلي والترجي كلاسيكو العرب والأحمر يسعي لمواصلة الهيمنة القارية

بالصور

طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك في رمضان

طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك فى رمضان.
طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك فى رمضان.
طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك فى رمضان.

محافظ الشرقية يشهد بدء موسم توريد محصول بنجر السكر بالصالحية الجديدة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مزايا وعيوب أفلام حماية الطلاء "النانو سيراميك"

النانو سيراميك
النانو سيراميك
النانو سيراميك

أسباب تساقط الشعر المفاجئ في الشتاء

أسباب تساقط الشعر المفاجئ في الشتاء.. لماذا يزداد سقوطه مع برودة الطقس؟
أسباب تساقط الشعر المفاجئ في الشتاء.. لماذا يزداد سقوطه مع برودة الطقس؟
أسباب تساقط الشعر المفاجئ في الشتاء.. لماذا يزداد سقوطه مع برودة الطقس؟

فيديو

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد