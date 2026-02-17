بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

بدأت احتفالية إعلان رؤية هلال رمضان لعام 1447هــ- 2026، والتي تقام بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بحضور مفتي الجمهورية وقيادات الأزهر الشريف.

ونقلت دار الإفتاء بث مباشر على فيس بوك، لنقل فعاليات احتفالية رؤية هلال رمضان 2026، والتي من المقرر أن يعلن فيها الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، نتيجة رؤية هلال رمضان.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن بداية شهر رمضان المبارك لا تُحدد بالتوقعات أو المنشورات المتداولة أو آراء الأفراد، مشددةً على أن الإعلان يتم بعد تحرٍّ شرعي، ورؤية معتبرة، وشهادة موثوقة، وفق منهج علمي دقيق.

وكان رسول الله يردد هذا الدعاء أثناء رؤية الهلال فيقول: "اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام هلال خير ورشد ربي وربك الله”.

موعد شهر رمضان فلكيا

ووفقًا للحسابات الفلكية للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن أول يوم رمضان 2026، من المتوقع أن يكون يوم الخميس المقبل.

وأوضح المعهد فى بيان سابق، أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران -ميلاد الهلال- فى تمام الساعة الثانية ودقيقتين بعد الظهر بتوقيت القاهرة المحلى يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1447هـ الموافق 2026/2/17م (يوم الرؤية).

وأفاد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأنه طبقًا للحسابات الفلكية، فإنه من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان 2026، يوم الخميس المقبل، وشدد على أن القرار الأول والنهائى يرجع إلى دار الإفتاء المصرية.