محمد بن زايد يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان

حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات علي تهنئة للأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال الشيخ محمد بن زايد عبر إكس اليوم الثلاثاء: "أبارك لشعب الإمارات والمقيمين على أرضها والشعوب العربية والإسلامية، قدوم شهر رمضان المبارك، سائلاً الله عز وجل أن يكون شهر سلام واستقرار في المنطقة والعالم أجمع.

و أضاف: رمضان شهر الخير والعطاء والتكافل المجتمعي ومساعدة الآخرين، وفرصة لتعزيز التراحم والترابط على مستوى الأسرة والمجتمع".

أعلنت كلا من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات، واليمن، والكويت، والعراق، وفلسطين غدا أول أيام شهر رمضان المبارك.