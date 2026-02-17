الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر

أعلنت دار الإفتاء المصرية، تعذر رؤية هلال شهر رمضان لعام 1447هـ - 2026م، بعد استطلاع الهلال من خلال اللجان الشرعية المنتشرة في الجمهورية.

قالت دار الإفتاء المصرية الرؤية الشرعية للهلال في بث مباشر على الهواء عقب صلاة المغرب، إن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وأن أول شهر رمضان الخميس.

استطلاع رؤية هلال شهر رمضان 2026

وأوضحت دار الإفتاء في بيان، أنه تم استطلاع رؤية هلال شهر رمضان 2026، من خلال 7 لجان شرعية وعلمية منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، تضم متخصصين من دار الإفتاء وهيئة المساحة المصرية والمعهد القومي للبحوث الفلكية، وذلك وفق الضوابط الشرعية والمعايير العلمية المعتمدة في تحري رؤية الهلال.

ونقلت دار الإفتاء بث مباشر على فيس بوك، لنقل فعاليات احتفالية رؤية هلال رمضان 2026، والتي من المقرر أن يعلن فيها الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، نتيجة رؤية هلال رمضان.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن بداية شهر رمضان المبارك لا تُحدد بالتوقعات أو المنشورات المتداولة أو آراء الأفراد، مشددةً على أن الإعلان يتم بعد تحرٍّ شرعي، ورؤية معتبرة، وشهادة موثوقة، وفق منهج علمي دقيق.