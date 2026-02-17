رغم ولادة هلال رمضان في السماء.. أستاذ فلك يؤكد استحالة رصده

تصدرت رؤية هلال شهر رمضان 2026، جميع عمليات البحث في الساعات الماضية ويسعي الكثير من المصريين، لمعرفة إمكانية مشاهدة هلال رمضان لتحديد اذا ما سوف تكون أول أيام الصيام غدًا الأربعاء، أم بعد غد الخميس.

استحالة مشاهدة ورصد هلال رمضان اليوم

أكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهدالقومي للبحوث الفلكية، أن اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 شهد ولادة هلال شهر رمضان في طور المحاق، إلا أن رؤيته ستكون غير ممكنة بسبب غروب القمر مع الشمس في نفس التوقيت تقريبًا.

وأوضح تادرس أن قمر رمضان سيشرق ويغرب مع الشمس اليوم، وهو ما يجعل من الصعب جدًا رصده بالعين المجردة، مشيرًا إلى أن ولادة الهلال تتزامن أيضًا مع كسوف الشمس الحلقي، الذي يغطي القمر نحو 96% من قرص الشمس، مكونًا حلقة مضيئة تعرف بـ"حلقة النار".

كسوف الشمس

وأضاف أن هذا الكسوف لن يكون مرئيًا في مصر أو الوطن العربي أو شمال أفريقيا، إذ يتركز في نصف الكرة الأرضية الجنوبي ويشاهد في جنوب أفريقيا، جنوب أمريكا الجنوبية، المحيطين الأطلسي والهادئ، والقارة القطبية الجنوبية.

وأكد أستاذ الفلك أن ولادة الهلال اليوم لا تعني إمكانية رؤيته مباشرة، وأن الرؤية تعتمد على فترة المكث، وهي المدة التي يبقى فيها الهلال بعد غروب الشمس أثناء الشفق المسائي، بالإضافة الي الظروف الجوية والمناخ.

ووفق الحسابات الفلكية، ستتحقق هذه الفترة يوم الأربعاء 18 فبراير، بنسبة لمعان منخفضة تصل إلى 1% فقط، مع مراعاة صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب وبخار الماء.

وأضاف تادرس أن الحسابات الفلكية الدقيقة تجعل اليوم الثلاثاء محطة مهمة لتحديد بداية شهر رمضان، لكن الإعلان الرسمي يبقى مرتبطًا بتحري رؤية الهلال يوم الأربعاء مساءً من قبل دار الإفتاء المصرية ولجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف المحافظات.

وهكذا، يشهد اليوم ولادة هلال رمضان 1447 هجريًا فلكيًا، لكن رؤيته العملية ستكون ممكنة فقط غدًا الأربعاء بعد غروب الشمس.

وبناء على ذلك وعلى صعوبة مشاهدة هلال رمضان اليوم، يرجح ان تكون غرة شهر رمضان يوم الخميس 19 فبراير.

ويستعد مرصد حلوان التابع لـ المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لعملية تحري ورصد هلال شهر رمضان 2026، والتي ستجرى مع غروب شمس اليوم، وفق الضوابط العلمية والفنية المعتمدة.

تشهد الساعات الحالية استعدادات مكثفة داخل مرصد حلوان، حيث تم الانتهاء من التحضيرات الهيكلية والفنية اللازمة لعملية الرصد، إلى جانب تجهيز الأجهزة البصرية والتلسكوبات الحديثة، واستعداد الكوادر العلمية والفرق المختصة لأداء مهمة التحري بدقة عالية.

ويشارك المعهد القومي للبحوث الفلكية في استطلاع الهلال من خلال عدد من اللجان المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى اللجنة الرئيسية بمرصد حلوان، التي تتولى عملية الرصد الأساسية ورفع نتائجها إلى الجهة المختصة بإعلان بداية الشهر.

التوقعات الفلكية ترجح الخميس 19 فبراير أول رمضان

وتشير التقديرات الفلكية إلى أن الهلال سيكون ضعيف الإضاءة وقريبًا جدًا من الأفق وقت غروب الشمس، ما يجعل رصده بالعين المجردة أو حتى باستخدام التلسكوبات أمر بالغ الصعوبة، وهو ما يزيد من أهمية التنسيق بين اللجان المختلفة لضمان دقة النتائج.

7 لجان شرعية وعلمية لحسم غرة رمضان

من جانبها، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن مراسم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 2026 ستجرى مع غروب شمس اليوم الثلاثاء 17 فبراير، من خلال 7 لجان شرعية وعلمية منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.